科比墜機事故照泄露案宣判 其遺孀瓦妮莎將獲賠1600萬美元

美國/社會/體育

據美國有線電視新聞網(CNN)報導，加州的一個聯邦陪審團8月24日對球星科比墜機事故現場照泄露案作出裁決，裁定洛杉磯縣警長和消防部門對侵犯科比的妻子瓦妮莎和共同原告——另一名墜機遇難者家屬的憲法權利負有責任，並裁定賠償3100萬美元，其中瓦妮莎將獲賠1600萬美元。

廣告 繼續瀏覽後續

報導指，判決書宣讀後，瓦妮莎與她的律師擁抱。在哭泣中，瓦妮莎又擁抱了她坐在前排的女兒納塔利婭。她們離開洛杉磯法院時沒有發表聲明，但瓦妮莎在Instagram上發布了一張她、科比和他們的女兒吉安娜的照片，並寫道：“都是為了你們! 我愛你們! 為科比和吉吉討回公道！”

此案中代表洛杉磯縣的律師哈什馬爾(Mira Hashmall)在判決後不久發表了一份聲明。哈什馬爾說，“雖然我們不同意陪審團關於縣政府責任的調查結果，但我們認為，金錢上的裁決表明，陪審員不相信證據支持原告要求的7500萬美元的精神痛苦”。

聲明補充說：“我們將與我們的客戶討論下一步行動。同時，我們希望布萊恩特和切斯特(另一名墜機遇難者)的家人繼續從他們的悲慘損失中恢復過來。”

報導指，聯邦陪審團認為，涉事的洛杉磯縣警長和消防部門都缺乏適當的政策和培訓，導致死難者權利受到侵犯。唯一沒有得到陪審員支持的原告訴求是在發現縣消防部門對任何長期廣泛存在的拍攝非法照片的做法或習慣負有責任。洛杉磯縣警長部門被認定對同一問題負有責任。

2020年1月，科比與女兒吉安娜等9人因直升機事故身亡。多名警員涉嫌參與拍攝和分享科比空難現場的照片，引發死者家屬不滿並對洛杉磯縣警察局等提訴。

巧合的是，洛杉磯市將8月24日命名為“科比日”，以紀念這位洛杉磯湖人隊球星在NBA職業生涯中穿的兩個球衣號碼，8號和24號。湖人隊已經退役了這兩個號碼。