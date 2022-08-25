聯合國人權事務高級專員巴切萊特尚不確定何時發表新疆報告

新疆人權報告

2022 年 5 月 23 日在中國南方城市廣州，中國外長王毅（右）與到訪的聯合國人權事務高級專員巴切萊特會面。

聯合國人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特周四承認，她不知道她期待已久的新疆問題報告是否會像她承諾的那樣在8月31日任期結束前發表。

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據法新社報道，巴切萊特在新聞發布會上表示，正在為完成報告工作。她原打算在8月31日任期結束前，完成並公布報告，可在收到了中國政府提供的實質性信息後，必須仔細研究，就像每次為任何一個國家做的那樣。她說：“我們正在盡最大努力實現我的承諾，"

"一直處於壓力之下嗎？"巴切萊特表示：一直受到來自各方面的壓力，並特別指出，壓力來自各個方面和各種情況。 她解釋說：“在這種情況下，我一直承受着發表或不發表（報告）的巨大壓力，但這種壓力不會讓我決定發表或不發表報告。

法新社指出，長期以來，新疆一直發生針對平民的血腥襲擊，當局稱這些襲擊是由維吾爾族分離主義分子和伊斯蘭教徒實施的，他們是該地區的主要民族。因此，這一地區一直處於嚴密的監視之下。

據一些西方國家和獨立組織的說法，中國政府在新疆的 "再教育營 "中，關押了100多萬維吾爾人和當地其他穆斯林民族的成員，甚至實施 "強迫勞動 "或 "強迫絕育"的措施。

中國強烈否認這些指控，並將這些 "營地 "說成是 "職業培訓中心"，目的是打擊宗教極端主義，以及培訓當地人從事某種行業的能力。

巴切萊特5月對中國進行一次罕見訪問時，曾呼籲北京避免在新疆採取 "武斷 "措施，同時也譴責該地區 "極端主義的暴力行動"。

這次訪問是17年來，聯合國人權事務高級專員對中國的首次訪問。是在聯合國與北京進行了艱難的談判之後成行的。

此後，國際非政府組織就更加強烈地要求智利前總統公布訪問新疆的報告。

聯合國人權事務高級專員辦事室發言人傑里米-勞倫斯，在8月初告訴法新社："這項評估是作為高級專員促進和保護人權的總體任務的一部分而編寫的。" 他說："自2017年底以來，有人指控維吾爾人和其他以穆斯林為主的少數民族的人權受到侵犯，而且圍繞實地情況的敘述相互矛盾，人權事務高級專員（曾）在2021年通知人權理事會，需要進行‘獨立的評估’。"