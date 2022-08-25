與澳洲媒體交惡，所羅門群島或禁止特定外國記者入境

所羅門群島/政治/印太

據澳大利亞廣播公司8月25日報導，所羅門群島政府似乎已經確認將阻止一些外國記者進入該國，並宣布那些通過攻擊其與中國的關係而“貶低”或進行“種族定性”的記者將被禁止入境。

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報導稱，所羅門群島總理梅納西·索加瓦雷（Manasseh Sogavare）的辦公室多次責備澳大利亞廣播公司的《四角方圓》節目，該節目報道了中國在所羅門群島日益增長的存在。周三，索加瓦雷的辦公室發表了一份特別的長篇聲明，再次針對澳大利亞廣播公司和《四角方圓》節目，指責該節目從事“種族定性觀念”和“故意使用錯誤信息和傳播預先設想的偏見信息”。

報導指，澳大利亞廣播公司已經否認了這些指責，稱支持相關一集的節目內容，並強調其主要採訪對象是對中國在該國的存在表示關切的所羅門群島人，而不是外國專家。

報導稱，但索加瓦雷辦公室的聲明堅持認為，澳大利亞廣播公司對中國在所羅門群島存在的報道相當於“種族定性”，宣稱該廣播公司“試圖告訴所羅門群島人民，由於所羅門群島政府向非澳大利亞廣播公司認為的白人，且沒有運行一個民主制度的夥伴開放，所以它是錯誤的、不合格的和腐敗的。”

該聲明似乎將這一主張作為禁止外國記者入境的依據，稱“所羅門群島憲法保護所羅門群島不受種族歧視，所羅門群島政府將確保在所羅門群島消除種族做法。”

該聲明寫道，“澳大利亞廣播公司或其他外國媒體必須明白，允許記者在其他（國家）的行為方式並不意味着他們有權在太平洋地區以同樣的方式運作”。

該聲明表示：“太平洋地區與澳大利亞或美國不一樣。當你們選擇來到我們的太平洋島國時，要尊重，要有禮貌，並遵守適當的外交禮節。”

該聲明強調：“這種機構或擁有這種素質的記者將不被允許進入所羅門群島和其他太平洋島國。”報導指，聲明沒有提供任何細節，說明這一禁令究竟會如何實施，或者究竟會對外國記者施加哪些特別的限制。

目前還不清楚所羅門群島政府的新規則究竟何時實施，是否尚未起草任何準則，或者是否將適用於所有外國記者。報導提及，當下希望進入所羅門群島的澳大利亞人，包括記者，都可以申請落地簽證。

據了解，澳大利亞廣播公司本周早些時候首次披露，所羅門群島可能對被認為對該國政府有敵意的外國記者實行新的限制。

報導還透露，外交官員向澳大利亞駐所羅門群島高級專員斯特拉漢（Lachlan Strahan）抱怨 《四角方圓》的節目，但索加瓦雷總理的辦公室堅稱政府沒有“召見”斯特拉漢，而只是在“鄰裡間的交談”中提出對該節目的關切。

索加瓦雷辦公室的聲明說，所羅門群島政府“對澳大利亞廣播公司製作這種攻擊性材料並允許其向太平洋島國播放深表關切。”報導指，一些所羅門群島本地的記者已經越來越擔心，該國的新聞自由開始受到侵蝕。

所羅門群島政府已着手更換公共資助的SIBC廣播公司的董事會，並剝奪了該機構作為國有企業的地位，儘管政府堅稱不會試圖控制任何編輯內容。所羅門群島政府還一直在探索建立國有報紙的可能性，這可能會對該國的私營媒體機構產生嚴重的財政影響。