花旗將結束在俄羅斯的消費者和商業銀行業務

俄羅斯

華爾街巨頭花旗集團（Citigroup Inc.）8月25日表示，花旗將從這個季度開始，結束在俄羅斯的消費者和商業銀行業務，預計會因此在未來18個月支出約1億7000萬美元費用。

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路透社報導，在俄羅斯擁有龐大業務的花旗集團2021年4月宣布退出零售業務的計畫，俄軍今年2月底入侵烏克蘭後，花旗又於3月擴大退出計畫，將當地的商業銀行業務涵蓋在內，但無法尋獲願意接手這兩大業務的買家。

花旗在全俄國3000名員工中，將有15家分行的大約2300人受到業務結束影響。花旗和美國華爾街其他重要金融業者一樣，為遵守西方國家對俄國的制裁，而宣布關閉或即將關閉在俄業務。

花旗透露，截至6月30日，集團在俄羅斯的曝險規模為84億美元。

花旗退場將影響到存款帳戶、投資、放款和信用卡等業務。

花旗集團負責所有擬出售業務的部門負責人Titi Cole說，過去幾個月，我們探索了多個戰略選項來出售這些業務。考慮到大環境下的許多複雜因素，結束該業務的路徑最合理。

花旗集團將結束其在俄羅斯的個人和商業銀行業務。俄烏衝突使該業務的出售變得複雜。

據周四的聲明，關停這項業務將產生1.7億美元的成本，主要與重組費用和供應商終止費用相關。花旗集團將繼續嘗試出售該地區的某些個人銀行業務。

花旗在前任最高總裁威爾 (Sandy Weill) 的領導下，成為全球最大的金融巨頭之一，近年來一直在退出非核心市場。