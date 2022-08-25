道達爾被指控曲線向俄侵烏戰機供燃料 斷然否認

道達爾/俄軍

法國《世界報》8月24日根據幾份文件和非政府組織"全球見證"的調查，指控道達爾能源公司與俄羅斯諾瓦泰克的合資公司為參與烏克蘭戰爭的俄戰機提供燃料。

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這些消息源說，由法國道達爾能源（TotalEnergies）占股49%，俄羅斯諾瓦泰克（Novatek）占股51%的特內夫特燃氣（Terneftegaz）公司在西伯利亞經營的“熱岩溶（Termokarstovoye）氣田”，向鄂木斯克附近一家煉油廠提供了液化天然氣，該煉油廠製造了燃料，然後被用作俄軍飛機的燃料，至少用到7月。

這些發現部分基於路孚特（Refinitiv）數據庫的數據，該數據庫在衛星圖像的支持下追蹤供應鏈。

據非政府組織"全球見證"說，自烏克蘭被入侵以來，特內夫特燃氣Terneftegaz公司的出貨量占鄂木斯克收到的原材料的8%以上。

該非政府組織接着指出，"從鄂木斯克煉油廠向烏克蘭附近的俄羅斯空軍基地運送了數百批噴氣燃料"。

據對路孚特Refinitiv數據的分析，從今年2月13日到7月份，約有4萬噸航空燃料從鄂木斯克運往莫羅佐夫斯克（Morozovsk ）和沃羅涅日（Voronezh）的蘇霍伊戰鬥轟炸機基地。"全球見證"補充說，從2017年到俄烏戰爭開始之前，這兩個基地沒有收到過來自這個煉油廠的燃料。

道達爾集團周三在一份聲明中回應《世界報》和非政府組織"全球見證"披露的這一信息說: "沒有，道達爾能源公司沒有為俄羅斯軍隊生產燃料"。

該集團的聲明說，道達爾能源公司堅決駁斥這篇文章中的所有毫無根據的指控，並對其"錯誤、簡略和不真實"表示遺憾。

道達爾能源集團告訴《世界報》，俄羅斯諾瓦泰克是與道達爾合資的企業特內夫特燃氣（Terneftegaz）公司設施的運營商，並說，自2022年2月以來，道達爾沒有從這些設施中獲得股息。該集團補充說 "道達爾能源集團不參與諾瓦泰克關於燃料油估值的決定"。

諾瓦泰克是一家"獨立的私營公司"，由道達爾能源公司（TotalEnergies）擁有19.4%的股份，道達爾能源公司稱其"既沒有關於諾瓦泰克在俄羅斯市場上獨立銷售的信息，也沒有對其銷售進行控制"。

在周三的聲明中，道達爾能源集團威脅要採取法律行動："道達爾能源集團將逐點回應這篇文章，並保留採取任何適當法律行動的權利，以確保保護其利益和聲譽"。

全球見證組織的數據調查負責人路易斯-戈達德（Louis Goddard）說，道達爾能源公司 "聲稱其生產與俄羅斯的軍事行動沒有關係，但這種說法已經站不住腳。總的說來，應該光明磊落。

俄羅斯入侵烏克蘭後，道達爾能源公司宣布不再在俄羅斯投資新項目，但它仍然在那裡保持活動，主要集中在亞馬爾液化天然氣的液化氣。