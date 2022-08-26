一枚人類歷史上最強大的火箭29日將飛向月球

美國/太空開發

本月29日，搭載獵戶座宇宙飛船的人類歷史上最強的運載火箭“太空發射系統（Space Launch System：SLS）”將在美國發射升空。這是自1972年的阿波羅計畫之後，將人類送上月球的阿爾忒彌斯計畫的第一步。美國宇航局（NASA）的目標是，雖然這次不會載人前往月球，但截止2025年人類要再次登月。NASA計畫揭曉太陽光無法照亮的月球南極的永久陰影區等月球的秘密。為此，還在月球南極選定了13個着陸備選地。

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據朝鮮日報署名柳志韓今天報道稱，耗資230億美元的人類歷史上最強大的火箭，29日將飛向月球。 該火箭預計將在執行42天的任務後再返回地球。

這次發射SLS是讓人類重返月球的美國阿爾忒彌斯計畫的一個組成部分。計畫本月底發射的“阿爾忒彌斯1”不會載人升空，而是會停留在月球軌道上並返回。之後的計畫是2024年載人宇宙飛船進入月球軌道（阿爾忒彌斯2），2025年人類親自登月（阿爾忒彌斯3）。

執行阿爾忒彌斯計畫的SLS，被評價為人類歷史上最強大的發射體。發射體高度為98米，比自由女神像（93米）還高，重達2500噸。推動火箭的力量——推力為400萬公斤，比阿波羅時代的土星5號火箭大15%。NASA從2014年開始着手開發，為此投入了230億美元。

據該報道，科學界之所以特別關注SLS，是因為它是將人類送往深空宇宙（deep space）的運輸工具。包括美國在內的宇航發達國家都在嘗試將人類送入月球之外的火星。因此，火箭必須能夠運載很多貨物。NASA的構想是改進SLS的性能，將其送往火星。

該報道原文鏈接：https://cnnews.chosun.com/client/news/viw.asp?nNewsNumb=20220857675&cate=C01&mcate=M1003