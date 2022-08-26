莫德納控告輝瑞/BNT侵犯專利開發COVID疫苗

疫苗

美國生物技術公司莫德納今天宣布對疫苗競爭對手輝瑞/BNT提起告訴，指控他們在開發COVID-19疫苗時，侵犯莫德納專利。

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法新社和中央社報導，莫德納在聲明中指出：「莫德納認為輝瑞和BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗侵犯莫德納於2010年和2016年間申請、涵蓋莫德納mRNA基礎技術的專利。」

莫德納稱，已向美國麻薩諸塞州聯邦地區法院和德國杜塞道夫地方法院提起訴訟，索賠金額還沒有定。

路透社報導，美股開盤前，輝瑞（Pfizer）股價下跌1.4%、BNT（BioNTech）跌約2%。

莫德納執行長班塞爾在聲明中說：「我們提起這些訴訟以保護我們率先投資數十億美元去創造，並於COVID-19大流行之前10年間取得專利的創新mRNA技術平台。」

莫德納，以及輝瑞和BNT兩家合夥公司，是最早開發COVID-19疫苗的兩個集團。

莫德納指控輝瑞/BNT未經授權而複製莫德納早在COVID-19疫情爆發之前很久就取得專利的mRNA技術。

總部設在美國麻州劍橋（Cambridge）的莫德納，是信使核糖核酸（messenger RNA，mRNA）技術的創新先驅，這項技術使疫苗開發商能以前所未見的速度開發出COVID-19疫苗。

過去需要耗時數年的審批程序得以在數月之內完成，很大程度上歸功於mRNA疫苗的突破。mRNA疫苗教導人類細胞如何製造能夠引發免疫反應的蛋白質。

德國的BNT與美國輝瑞大藥廠締結夥伴關係時，也致力此一領域。

美國食品暨藥物管理局（FDA）2020年12月先對輝瑞/BNT授予緊急使用授權，莫德納於一周後獲得授權。

莫德納自行研發的COVID-19疫苗今年創造104億美元營收；輝瑞/BNT疫苗同期則約有220億美元營收。