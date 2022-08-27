俄烏戰爭陰影籠罩，不擴散核武器條約締約國大會未達共識

聯合國/不擴散核武器條約

聯合國秘書長古特雷斯2022年8月1日在不擴散核武器條約締約國第十次審議大會開幕式上發表講話。

不擴散核武器條約締約國第十次審議大會26日在紐約落幕，但延續四周的談判因俄羅斯代表的反對立場，而未能達成任何共識。法新社根據接近談判的人士透露的消息指出，俄羅斯尤其對會議最後文件中涉及烏克蘭紮波羅熱核電站的文字表達不滿。

廣告 繼續瀏覽後續

的確，這次在俄烏戰爭帶來的核武以及核電災難威脅背景下召開的不擴散核武器條約締約國審議大會，最終也因伴隨俄烏戰爭核災難危險而未能達成共識。

1970年生效執行的不擴散核武器條約目前有191個簽約國。締約國每五年舉行一次審議大會。第十次審議大會因新冠疫情而拖延至今。會議宗旨一是防止核武器擴散，二是推動全面解除核武器，三是加強和平使用核能源的國際合作。

但第十次審議大會8月1日在紐約聯合國總部開幕時，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭已經進入第6個月。繼俄羅斯總統普京在戰爭初期，以可能動用核武器回應美歐各國的對俄制裁以及對烏克蘭的支持之後，自3月初就已經由俄軍控制的烏克蘭紮波羅熱核電站及周邊地帶不斷置身炮火之下，又引發各界對這個歐洲第一大核電站受損引發核災難的高度憂慮。

聯合國秘書長古特雷斯8月1日在大會開幕講話中表示，自冷戰結束以來，核威脅還從未如此緊迫。一個誤會、一次誤判都可能將人類推入“核覆滅”。古特雷斯希望這次大會能因應當前世界形勢，強化不擴散核武器條約。

不過，儘管俄羅斯總統普京在大會開幕致辭中也表示，核戰爭沒有贏家，但四周的談判之後，與會俄羅斯代表認為大會最後文件中某些段落“政治化”，表示反對。

法新社引述接近談判途徑的消息指出，俄羅斯尤其反對文件中涉及紮波羅熱核電站核災難威脅的表述。法新社看到的大會文件最後文本凸出對烏克蘭核電站，尤其是對紮波羅熱核電站周圍的軍事行動感到的“高度不安”，指出烏克蘭失去對核電站的控制“嚴重影響電站安全”。

不過，俄烏戰爭背景下的核威脅並不是困擾本次大會唯一主題。四周的大會議程也討論了朝鮮以及伊朗的核開發努力。隨俄烏戰爭而加劇的冷戰氣氛顯然使得圍繞控制朝鮮以及伊朗核武努力的大國合作也更加困難。