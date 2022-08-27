北約聚焦強化北極安全

北極/北約

北極成為地緣政治熱點，繼美國宣布設立大使官職，以加強對北極的戰略與外交關注，北約也計畫強化關注北極安全，並稱此舉是戰略上防備中國與俄羅斯滲透搶灘。

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北極因為氣候變遷，形成了可能容許船隻通行的航道。鑒於俄羅斯及中國正進一步布局北極地區，繼美國宣布將設立北極大使一職以加強外交，北大西洋公約組織（NATO）秘書長斯托爾滕貝格Jens Stoltenberg）也不失時機強調，北約必須強化北側安全以對抗俄羅斯。

據法新社報道稱，斯托爾滕貝格訪問加拿大的行程26日告終，期間參訪了加拿大的北極防禦部署。

斯托爾滕貝格在加拿大亞伯達省（Alberta）冷湖市（Cold Lake）的空軍基地舉行的記者會上說，“北極地區對歐洲暨大西洋地區來說，具有戰略重要性”。待芬蘭和瑞典正式加入北約後，8個北極國家之中，將有7個是北約成員國。

斯托爾滕貝格還警告：“俄羅斯導彈和轟炸機抵達北美的最短路徑就是飛越北極點。這使得北美航太防衛司令部（NORAD）的角色對北美和北約來說都變得舉足輕重。”

北美航太防衛司令部是美國和加拿大共同組成的軍事機構。

斯托爾滕貝格與加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）參訪了一座冷戰時期的預警雷達站，並視察加拿大的北極軍事演習。

斯托爾滕貝格以俄羅斯在北極地區的大批軍事集結為例說，俄羅斯在北極地區的武力對整個聯盟構成戰略上的挑戰。他指出，俄羅斯的行動包括重啟數以百計新建和前蘇聯時代的北極軍事設施，還利用北極地區做為測試極音速導彈等最先進武器的平台。

此外，中國把手伸向北極從事航運和資源開採，並規畫成立全球最大的破冰船艦隊，斯托爾滕貝格也對此表達了憂慮。他說：“北京和莫斯科承諾加強在北極的實務合作。這構成了深化戰略夥伴關係的一部分，挑戰我們的價值觀和利益。”他表示，北約必須做出反應，加強在北極地區的存在感，並投資發展新的能力。

斯托爾滕貝格還提到，氣候變遷也成了新的安全挑戰，必須從根本上重新思考北約在北極的立場。他說：北極地區因氣候變遷而顯得更加重要，因為冰在融化，愈來愈容易從事經濟和軍事活動。

法新社說，加拿大總理特魯多則表示，加拿大很快會汰換老舊的戰機機隊、更新與美國合作的北美大陸防禦部署。加拿大目前尚未達到北約訂定的國防支出目標。但加拿大已撥款數十億美元用於新的衛星和北極的海下探測器，並更換從美國阿拉斯加至加拿大魁北克的老舊雷達站網絡；特魯多說：這將提升我們的偵測能力，確實嚇阻越過北極點而至的威脅。