格陵蘭今開大型北極會議

北極/地緣政治

地球北極地區因發現稀有金屬和碳氫化合物而日益受到覬覦，但也有地緣戰略原因：氣候變化正在該地區出現新的破冰後水上航道，並吸引了中國和俄羅斯等大國的興趣。中俄興趣不僅是商業上的，也是軍事上的，尤其是在烏克蘭戰爭開始後。正是在這種情況下，格陵蘭北極圈論壇將於8月27日（星期六）開始舉行，這是兩年來的第一次。

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據本台報道，格陵蘭島舉辦大型北極會議。預計本周末將有數百名研究人員、商業領袖、原住民領袖和政治家，包括美國國務卿布林肯，來到格陵蘭島首府努克與會。

北極如何適應氣候變化？隨着冰蓋的融化，稀有金屬的開採比以前更容易獲得，其前景如何呢？這些是北極會議議程上的一些問題。

但這還不是全部。烏克蘭戰爭以及芬蘭和瑞典加入北約的願望正在加劇與遠在北方的俄羅斯的緊張關係。因此，國防安全也將是會議討論的主要議題之一。

另一個機構，即彙集了該地區所有國家的北極理事會，在俄羅斯入侵之初就分崩離析了。而近年來，莫斯科在高北地區的軍事存在卻穩步增加。2017年，俄羅斯模擬了對挪威的一個雷達站的攻擊。挪威是北約成員之一，次年挪威則以一場大型軍事演習對此作出回應，但這激怒了莫斯科。