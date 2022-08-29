斷交3年後 哥倫比亞和委內瑞拉正式恢復外交關係

南美洲，外交

哥倫比亞前參議員阿曼多-貝內代蒂（左）被任命為駐委內瑞拉大使，而委內瑞拉前外長費利克斯-普拉森西亞（右）被選為駐哥倫比亞大使。

哥倫比亞和委內瑞拉斷交3年後，隨着新任總統佩特羅任命的哥倫比亞大使周日抵達加拉加斯，兩國正式恢復外交關係。

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哥倫比亞新任駐委內瑞拉大使貝內代蒂發推特說，"與委內瑞拉的關係本不應該中斷，我們是兄弟之邦，一條假想的界限不能將我們分開。” 他表示，與委內瑞拉的雙邊貿易維繫了800多萬哥倫比亞人的生計，重新建立兩國之間的貿易關係是此次恢復關係的目標之一。

哥倫比亞新任左翼總統佩特羅和委內瑞拉總統馬杜羅本月11日宣布，雙方計畫恢復2019年中斷的外交關係，互派大使。

委內瑞拉前外長普拉森西亞周一赴波哥大就任新的駐哥大使。他在2019年至2021年期間曾任委內瑞拉駐北京大使。他在抵達時說，"我們已抵達哥倫比亞，向哥倫比亞政府遞交了國書，我們非常渴望推進雙方的和平外交。“

兩國宣布恢復邦交，除互派大使外，正常化進程還包括完全重新開放邊界，兩國間2000多公里的邊界自2015年起已禁止車輛通行，自2021年底起僅恢復對行人開放。

兩國也計畫恢復雙邊軍事關係。

據兩國商會預測，2022年的雙邊貿易額將達8億至12億美元，而2021年約為4億美元。

委內瑞拉2019年2月宣布與哥倫比亞斷交，當時哥倫比亞右翼總統杜克不承認馬杜羅的連任，並支持宣布反對派領導人瓜伊多為臨時總統。