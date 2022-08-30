布林肯：美國與強迫失蹤受害者站在一起

強迫失蹤受害者國際日

美國國務卿布林肯在8月30日強迫失蹤受害者國際日發表聲明，強調強迫失蹤嚴重侵犯人權，而且受到國際法的嚴禁，但是這一做法持續被用來壓制異議和攻擊公民社會。布林肯重申，美國與所有強迫失蹤的受害者站在一起。

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同一天，包括大赦國際、自由之家、中國人權捍衛者組織、香港民主委員會以及世界維吾爾大會等33個人權團體聯名發表公開信，呼籲國際社會關注中國政府採用不同的手法讓中國的異議人士和維權人士強迫失蹤，並對此採取實質性的反制行動。

布林肯在聲明中指出，每一年都有普通的民眾在被政府官員或他們默許的人逮捕、扣押或綁架後而強迫失蹤或消失得無影無蹤。對此負有責任的人經常拒絕承認失蹤的發生，甚至以反恐活動作為借口。威權政府以及他們的代理人試圖通過強迫失蹤在人權倡議者、政治活躍人士、環保人士、記者以及其他例如兒童或殘疾人士等弱勢團體中造成恐懼及維持控制。

“美國重申其對解決強迫失蹤問題的承諾，並呼籲世界各國政府終止這一做法，追究肇事者的責任，披露失蹤親人的下落或命運，尊重所有人的基本自由和人權，”布林肯在聲明中說。

由人權團體聯名發表的公開信指責北京當局長期廣泛地利用“在指定地點監視居住”、“留置”、“安康”（精神病院）等非法手法，強迫異議人士、維權律師、民主人士、甚至記者和非政府組織成員等強迫失蹤。這些手法還被用於西藏和新疆反抗當局欺壓和侵權的人士。

公開信特別提到中國著名的維權律師高晟智以及未被中國政府認可的第11世班禪喇嘛更登確吉尼瑪的強迫失蹤案，強調此類強迫失蹤案在中國就是家常便飯。

公開信呼籲全體國際社會採取實際行動，終止中國所有形式的強迫失蹤行為。公開信同時要求中國政府釋放所有強迫失蹤的受害者，並確保受害者家屬的知情權，為受害者伸張正義，讓他們回家，並保證絕不讓他們再次強迫失蹤。

公開信表示：“我們與所有失蹤者以及長期期盼他們活着回家的家人站在一起”。