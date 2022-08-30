氣候變化帶來全球戰略調整議題

國際/氣候變化/戰略

酷暑，乾旱，颶風，洪水，極端天氣在全世界各地出現的頻率越來越高，甚至有常態化的風險，隨時威脅着人們的生命和財產安全，幾乎沒有一個地方可以被倖免的現實喚醒不少人的環保意識和對氣候變暖後果的焦慮。這只是個人的微觀角度看，如果擴大視角，從全球宏觀看，氣候變暖引發的問題將日益威脅到全球的和平和穩定，儘管雖然目前還沒有任何戰爭或衝突被確認為直接有氣候變化導致，但決策者必須前瞻性地預測後果，找到應對的戰略，軍隊也要預測氣候變化對國際戰略格局的影響（移民、受影響最大的地緣政治地區）。作為和平與安全的主要行動者，軍隊也必須適應嚴重影響其參與真正氣候安全政策的使命和能力的形勢。還必須分析其主要國防任務將如何受到溫度上升的影響：軍事行動、健康安全、對公共減災政策的貢獻、能源安全、國防設備和基礎設施的適應。

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這是今年5月份由法國巴黎政治學院出版的《熱戰：氣候變化的戰略問題》（La Guerre Chaude：La guerre chaude. Enjeux stratégiques du changement climatique）一書提出的觀點，這本書的兩位作者：Nicolas Regau和Bastien Alex，以及書中亞洲問題篇章作者Julia Tasse接受了法廣法語部地緣政治 節目的訪問，介紹了相關的議題。

全球暖化將導致各國做出新的戰略調整

RFI: 一個炎熱的世界，也將是一個充滿暴力的世界，全球的平均溫度從工業時代以來，目前只增高了一度就已經對國際的安全帶來了嚴重的後果，而這種趨勢毫無疑問將繼續增強，人類因此將進入一個長時間的緊張局勢，總體上看，目前應對氣候變化造成的危機有哪些戰略或行動？

Nicolas Regaud是氣候和國防戰略的工作組主任，從全球和法國戰略調整角度看這個問題，他分析認為：“當我們說氣候變化給人類的安全帶來影響，這就涉及到很多社會和國家的穩定將受到挑戰。但是在危機和衝突之間沒有直接的聯繫，也並不是由某一個因素通過簡單的方式引起的，有很多因素。但值得強調的是，氣候變化將強化和激化已有的危險，國際或國內的衝突危機並不是由貧窮，饑餓或缺水引發，但是，氣候變化在強化這些因素的同時——包括海水上漲引發的沿岸土地被吞噬，或一些領土，甚至一些島嶼國家的消失——這本身就是直接與生死攸關的首要安全因素，也就是一些小國能否倖存下來的問題……而這可能是30或50年內就可能發生的事件。除了這些極端的危險外，氣候變化將改變國際局勢，導致一些國家之間因為爭奪某些資源的導致緊張關係加劇，包括河流，比如尼羅河或發源於喜馬拉雅山的湄公河等，目前都在河流上游和下游的國家之間引發一些緊張局勢，因為水資源是與氣候相關的壓力核心所在，對很多國家而言，水資源極其重要。因此，不僅戰略局面將被改變，而且維護和平的行動區域也將被改變，軍隊也得適應變化，他們將到一些非常炎熱的國家執行任務，這對軍人和武裝設備都有更多的限制條件；除了熱帶，也會在所謂的“嚴寒”地帶出現變化，因為人類在這些地區的出現，也會讓其成為新的衝突地帶，北極的氣溫增高比地球上其他地區高2到3倍，冰川融化引來人類經濟和海上活動的發展，也是強國之間競爭的新焦點，所以法國也需要在這個地區出現，這也意味着我們需要適應當地非常複雜的氣候條件，這是第一點。但應該知道的是，法國的戰略格局，行動方案，能力和任務的性質將發生變化，將不得不適應這些變化。總之一句話，雖然我們要盡一切努力減少衝突的可能性，但不要忘記的是，新的世界不幸的是一個更加暴力，更具約束力的世界。“

美國在戰略調整上比其他國家先行一步

RFI：氣候變化迫使國防和國家安全戰略做出調整和適應，但這也是人們慢慢才意識到的，實際上，在這個領域，美國又 走在了前頭，他們從上世界八十年代開始就注意到了這一點，並且提出了針對性的思考基礎。為什麼美國在此領域又佔據了領頭羊的位置上？

世界自然基金會（WWF）法國分會氣候-能源項目負責人和智庫IRIS的研究員Bastien Alex 分析指出：“美國的確在很多問題上比法國走得快，但法國近幾年在這個領域也趕上了美國。因為美國擁有全球領導的地位，對所有挑戰這個地位的危機和議題都會提前進行國防戰略深度思考，同時，美國面積寬廣，也讓它面對和警惕各種氣候危險。美國人在上世紀80年代就出了第一批研究文章，90年代由於遭受了極端氣候的打擊而進一步加強了該領域的研究，我還記得1992年的一場颶風幾乎讓一個軍事基地完全被摧毀，這些事件都讓他們對氣候變化的後果進行更深刻的思考，從那時起，就有大量相關的研究，刊物和文章，儘管這讓國際社會開始意識到這個問題，美國依然希望在此問題上比其他國家更超前，可以預期未來的威脅，目的當然是保持領先的戰略優勢。”

RFI :軍隊如何來適應新的局勢，要面對哪些新的挑戰？

Bastien Alex認為有四個因素 : 首先，是對軍事設備和基礎設施的影響，尤其是在危機爆發時的適應能力，軍隊的設施應該具備彈性，可以在需要的時候發揮作用，比如，飛機的跑道，發電機，這些通常都不是軍隊掌握的設施，但必須確保它們在發生自然災害的時候處於可被使用狀況，因此有必要對這些設備的脆弱性進行評估，保證其在發生危機的時候能正常運作。

另外，減少碳排放也是關鍵點，每個人都要盡量做出努力，雖然軍隊需要在緊急情況發生時能發揮最大的作用，但在碳排放問題上軍隊也要有所作為，也有很多減排的槓桿的建議被提出來，軍隊是法國用電量最大的群體。

至於軍隊的任務方面，除了經常被提到的衝突中的安全保護，也不要忘記人的安全，我們以後可能會面對一些救援人的任務，比如在發生自然災難的時候。最近發生森林火災的時候，就發現民防的手段已經不能解決問題，幾年來已經存在的一個軍事行動就是要在容易發生火災的季節監護森林，從目前的趨勢看，這個行動今後的需求將越來越大，因此會需要軍隊的協助。

以上這些都是要考慮到的因素，目的當然是要讓軍隊能夠適應氣候變化帶來的新威脅，而這些威脅並不局限在軍事安全和衝突的領域。

RFI ：在氣候變化和世界爭端之間的關係在聯合國也被提及，但為何還有人對此發出質疑，原因何在？

據法國智庫IRIS的研究員和氣候、能源和安全研究項目的負責人Julia Tasse 分析 : 剛才已經提到導致戰爭爆發的因素很多，因此很難將這些因素分開，在政府間氣候變化專門委員會（GIEC）中也引起爭論，最新出版的書中提出了氣候變化和戰爭，爭端之間關係的問題，結論是：的確很難找到兩者之間的直接關聯，氣候變化會給居民生活帶來更多的壓力 ，可能會導致他們與鄰國或更遠的國家發生衝突，但這一點很難進行量化，建立關係或切斷關係來進行研究。因為目前在氣候變化和極端天氣之間都很難建立起直接關係。去年，歐洲多個國家發生了洪水後，很快就得出結論認為和氣候變化有關係，但並不總是可以得出這樣的結論，在氣候變化和極端氣候之間建立關係本身就非常困難，因此，就更難從長遠看預測民眾的反應。

亞洲是全球氣候變化觀察實驗室

RFI : 另外； 氣候變暖導致的後果，包括海平面上升或水資源的爭奪在亞洲也日益凸顯出來，亞洲不少國家在未來也不得不面對挑戰？

Julia Tasse認為 ： 最大的因素當然是這個地區人口的密度，而且大部分人口集中在沿海地區，這個地區的人面對幾乎我們可以列舉的所有與氣候變暖有關後果的所有問題，比如海平面上漲會影響到稻穀糧倉湄公河三角洲，對飲用水資源的影響。當然也有發源於喜馬拉雅山的河流的問題。目前，印度經常遭遇酷暑天氣，雨季失調也會影響到一些農作物的收成，不幸的是，東南亞可以說是觀察氣候變化導致的安全和氣候變化的實驗室，因此必須謹慎對待這個地區的局勢，並儘快實施行動來適應變化，在面積廣大的印度，對政府而言，要預測和回應民眾在酷暑、洪水或雨季對飲用水的需求也是複雜的問題，這些都是可以同時在這個國家不同的地區同時發生的極端天氣，因此，在這個地區，協調合作就異常重要，因為幾個國家同時面臨同樣的氣候變化導致的後果，他們需要共同應對，有些河流流經好幾個國家，不同國家的民眾有很強的文化聯繫，因此這個地區的國家合作的必要性就更為突出，尤其是類似東盟這樣的組織，但同時也可以在發生重大災難的時候接受外國的幫助保護民眾的安全。

人類需要合作共同應對

本節目開頭提到的《熱戰：氣候變化的戰略問題》一書中指出，東南亞國家佔全球災害造成的人口移動的7成，2020年有2千多萬人口遷移，人數超過衝突造成的人口遷移，書中也預測到2050年，這個地區將有4千萬人口在區域內遷徙，尤其是孟加拉，這本書的作者之一，Nicolas Regau指出，未來的人類需要更多的合作來解決問題：

Nicolas Regau :合作是政治性的，目前在水資源方面的合作相當發達，當然，氣候變化會帶來改變，以後可能會出現資源壓力被包括水資源分享一類的合作協議替代， 合作也可以在發生自然災害的時候協助民眾，這一點在南亞或東南亞都很重要，因為這個地區面對極端氣候極其脆弱，颶風越來越多，越來越強， 這就是氣候變化導致的極具破壞性的後果，因此，這些國家都需要做出內部的努力，強化民眾的應對能力。我們已經看到，採取行動的國家已經做到減少了對人和物質的破壞性後果。比如菲律賓和孟加拉國這些面對自然自然災害特別脆弱的國家，我們不能說已經做好的準備，但至少可以說準備工作更加完善，很多的國際合作可以朝這個領域發展，也包括軍事合作，但有時合作也會非常艱難，因為國家之間的戰略壓力讓國際合作救援災難的工作難以執行，比如在印度和巴基斯坦之間就很難進行合作，即使是在國民安全領域，這些我們自然會認為是可以進行為了人民的福祉合作的領域，他們卻也是幾乎不能達成任何和解。

但是在國際合作領域也會因為局勢的變化帶來困難，比如烏克蘭戰爭讓北極圈的合作停滯， 在印太地區，美國十幾年前曾發起了一個印太環境論壇，邀請地區所有的國家參與討論環境安全問題，儘管這個概念還十分不清晰，定義也不太明確，但中國人也參加了。因此可以說，即使這兩個在政治和戰略領域競爭激烈的國家在某些領域也可以進行合作。

但實際上並非如此簡單，因為在合作背後也有影響力之爭，目前，中國現在發展救援受災民眾的外交，他們看到了一個施加政治影響力的空間，因此可以說即使這些領域的國際合作也會因為強國之間的競爭而受到影響。

對全球化的挑戰

最後，Julia Tasse也指出了氣候問題對全球化的挑戰，目前的烏克蘭戰爭已經暴露出一些國家對全球化的資源流動依賴的後果，因此，氣候變化也會對全球化所有的資源流動帶來影響和壓力，新冠疫情已經將這個問題的複雜性提上了檯面，烏克蘭戰爭更加讓我們看到不能繼續維持這種局面，如果在地球上同時發生旱災和戰爭，將會給全球市場帶來非常大的壓力，因此，氣候變化給全球化帶來的後果也值得進一步關注，因為會給民眾帶來不可避免的影響。