俄諾獎得主穆拉托夫：戈爾巴喬夫喜歡“和平”超過"個人權力"

戈爾巴喬夫/俄羅斯

戈爾巴喬夫（Mikhaïl Gorbatchev）和普京在一個記者會上2004年資料照片

2021年諾貝爾和平獎共同得主、俄羅斯獨立記者，《新報》總編穆拉托夫（Dmitri Mouratov）今天8月31日向昨晚去世的蘇聯最後一位領導人戈爾巴喬夫致敬，稱戈爾巴喬夫“鄙視戰爭”，更喜歡“和平”而不是"個人權力"。

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穆拉托夫在戈爾巴喬夫幫助創辦的獨立報紙《新報》網站上發表文章說："讓我們永遠記住這一點：“他愛他的妻子勝過他的工作，他把“人權”置於國家之上，他把“和平”的天空看得比個人權力更重要”。

穆拉托夫接着寫道："他鄙視戰爭，他鄙視"實用政治"，他堅信“用武力解決世界上的問題的時代已經過去（......）”；“他釋放了政治犯"。

穆拉托夫還說：戈爾巴喬夫"給了我們國家和世界一份不可思議的禮物：他給了我們30年的和平。沒有全球核戰爭的威脅。誰有能力做到這一點？"

法新社說，除了向戈爾巴喬夫致敬之外，這些言論聽起來也像是對現任俄羅斯總統的指控，因為此刻正值俄羅斯對烏克蘭的軍事進攻，而且俄羅斯的內部鎮壓也在加強。

不過，穆拉托夫在該文中沒有任何一處提弗拉基米爾-普京的名字。

戈爾巴喬夫曾用他在1990年獲得諾貝爾和平獎的獎金幫助這家1993年創辦的獨立報紙。穆拉托夫是該報總編輯，該報在俄羅斯侵略烏克蘭後受到壓制，被迫於今年3月暫停在俄羅斯出版。

此外，俄羅斯《新報》的總編穆拉托夫在今年6月20日國際難民日拍賣其諾貝爾獎章，將拍得超過1億美元，全部用於聯合國兒童基金會救助因戰爭流離失所的烏克蘭兒童。