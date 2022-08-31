戈爾巴喬夫離世：西方贊和平貢獻 莫斯科低調"致哀"

戈爾巴喬夫離世

蘇聯最後一位領導人米哈伊爾-戈爾巴喬夫於8月30日晚間去世，享年91歲，他因對和平結束冷戰所做的努力而受到西方深切悼念和稱讚，這在俄羅斯入侵烏克蘭六個月後具有特殊意義。

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法新社今天8月31日發自莫斯科的報道說，西方對戈爾巴喬夫（Mikhaïl Gorbatchev）離世的感慨反應與俄羅斯總統普京的節制形成明顯對比，對普京來說，"米哈伊爾-戈爾巴喬夫是一位對世界歷史演變產生巨大影響的政治家和國家領導人。

他在克里姆林宮發布的唁電中說："他帶領我們國家度過了一個複雜和悲劇的變化，以及巨大的外交、經濟和社會政策的挑戰時期。

美國總統喬-拜登在一份聲明中讚揚戈爾巴喬夫是一位"罕見的領導人"，並說，戈爾巴喬夫是一位具有"足夠想象力，能看到另一個未來的可能性，並有勇氣冒着整個職業生涯的風險來實現它"的領導者。拜登補充說："其結果就是帶來一個更安全的世界和讓數百萬人獲得更多的自由。

聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯在一份聲明中讚揚戈爾巴喬夫是"一位獨特的政治家，他改變了歷史的進程"，"世界失去了一位偉大的世界級領袖，他致力於多邊主義"，他“為和平結束冷戰所做的努力比任何人都多”。

英國首相鮑里斯-約翰遜(Boris Johnson)也在一條推特上說："我一直很欽佩他在結束冷戰方面的勇氣和正直。約翰遜堅稱，"在（弗拉基米爾）普京侵略烏克蘭的時候，他對開放蘇聯社會的不懈承諾仍然是我們所有人的榜樣"。

和平終結冷戰

米哈伊爾-戈爾巴喬夫1931年出生於俄羅斯西南部的一個普通家庭，在蘇聯共產黨內迅速崛起，在1985年成為蘇聯首腦，直到1991年他的辭職，標誌着前蘇聯時代的終結。

在任職期間，面對巨大的危機，如切爾諾貝利核災難（1986年）及他部分鎮壓的整個蘇聯內的獨立運動，戈爾巴喬夫進行了重要的民主改革，被稱為“重建”和"透明"。

他也是下令結束蘇聯在阿富汗的災難性軍事行動，並讓東西德之間的柏林牆倒塌的人。

戈爾巴喬夫與美國總統里根舉行峰會，限制核武器，和平結束冷戰，並因此在1990年獲得了諾貝爾和平獎。

在國內，他允許增強言論和新聞自由，並試圖通過改革下放經濟決策權以提高效率。

但是，1991年蘇聯解體後的幾年對許多俄羅斯人來說仍然是一種創傷，他們陷入了貧困，面臨政治混亂和血腥的車臣戰爭。

2000年，認為蘇聯的消失是20世紀"最大地緣政治災難"的普京上台。然後，普京統治的國家以“俄羅斯力量”為招牌，對社會進行管理。

不過，對於米哈伊爾-戈爾巴喬夫來說，他與克里姆林宮的新主人的關係一直很複雜，無論是他的死敵俄羅斯第一任總統葉利欽（1991-1999），還是普京，不過，他批評普京的同時也將其視為俄羅斯穩定發展的一個機會。

此外，戈爾巴喬夫還特別贊成莫斯科在2014年吞併烏克蘭的克里米亞半島，這導致他在2016年被禁止進入烏克蘭。

在20世紀90年代短暫而不成功地重返政壇後，戈爾巴喬夫致力於人道主義項目。最近幾周，俄羅斯媒體提到米哈伊爾-戈爾巴喬夫反覆出現的健康問題。

據塔斯社援引一位不願透露姓名的消息人士的話說，他將被埋葬在莫斯科，與1999年去世的妻子拉伊莎-戈爾巴喬娃為鄰，他與妻子關係非常親密。