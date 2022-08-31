戴妃逝世25周年 威廉哈里各自紀念

英國/戴妃

巴黎阿爾瑪橋"自由之火"紀念碑周圍的鮮花紀念戴安娜王妃在這座橋下隧道車禍逝世25周年2022年8月31日

在倫敦和巴黎，戴安娜王妃的粉絲們在她去世25年的8月31日向她致敬，那場悲劇震動了英國的君主制，也震驚了世界，可是戴妃的兩個關係緊張的兒子威廉和哈里，今年沒有組織官方紀念儀式。

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1997年8月31日，戴安娜王妃在狗仔隊追逐下，在巴黎死於一場車禍。她童話般的婚姻和後來與查爾斯王子令人震驚的離婚吸引着全世界的注意。

戴安娜去世後，她的兩個兒子，當時只有15歲和12歲的威廉和哈里並肩走在她的棺木後面，感動了數百萬人。而這一次，這兩位王子在相隔數千英里的地方，各自紀念母親25周年忌日。

即使沒有正式儀式，幾十名戴妃的崇拜者周三聚集在倫敦肯辛頓宮外向這位過早離世的威爾士王妃致敬，用旗幟和照片裝飾宮殿大門。

59歲的英國婦女朱莉-塞恩（Julie Cein）說，每年戴妃的忌日她都會從英格蘭北部的紐卡斯爾趕來。她說，"對戴妃來說，無論你是國王、王後還是無家可歸的人，都不要緊"。"無論什麼社會階層的人，對她來說，重要的是表示同情、仁慈和體貼”。朱莉-塞恩說，我想“這就是她贏得很多人心的原因”。

32歲的帕特里克-奧尼爾（Patrick O'Neill）從貝爾法斯特趕來紀念戴妃。他說戴安娜生前致力於抗擊艾滋病和地雷，一直到現在，這些人道事業仍然與戴妃有關。他說：“她之所以被崇拜，因為她既是公主，又是普通人”。

在巴黎，崇拜者們在戴妃車禍去世的阿爾瑪橋隧道附近聚集。79歲的退休者克勞德-戈蒂埃（Claude Gautier）向法新社表示，“她很有品位，很有運動精神，很優雅”。“她是一個世界性的人物，一個傑出的人”。

64歲的德國遊客烏爾里克-普蘭克（Ulrike Plank）在阿爾瑪橋上說："想到她就死在我們這個地方的下面，我就起雞皮疙瘩。"今天我很想念她這樣的人"。

遺傳

五年前，在戴妃去世20周年之際，她的兩個兒子威廉和哈里王子參加了公開紀念活動。但今年，他們不會一起紀念。

據《每日電訊報》報道，兩兄弟 "已經決定不舉行公開紀念活動"，兩位王子的發言人確認他們將各自私下紀念這一事件。

40歲的威廉與妻子凱特和他們的三個孩子住在首都西部的溫莎城堡，這裡是英國女王伊麗莎白二世的家。他的弟弟，37歲的哈里，與他的妻子梅根和他們的兩個孩子住在加利福尼亞。此前這對夫婦在2020年宣布離開王室家族。

法新社說，即使有家族恩怨，戴安娜的遺傳在今天威廉和哈里不那麼正式的行為方式中可見一般，《陛下》雜誌的喬-利特爾說，他們比其他王室成員表現出"更多的情感"。

不合

2021年，這對不和的兄弟重聚在一起，為他們的母親戴妃在倫敦的雕像揭幕，但幾乎沒有相互交談。

今年6月，在伊麗莎白二世登基70年慶典上，哈里和威廉在教堂儀式上相隔很遠地坐着。

哈里和梅根指責王室有種族主義，說他們被問及他們未出生孩子的膚色，因為梅根是混血兒。威廉在鏡頭前否認了這一點。

一切和解的可能都取決於哈里將在年底前出版的一本自述，媒體熱切期待這本書的出版，並猜測可能的算賬和爆料。

預計哈里和梅根將於9月回英國。他們將住在溫莎，在女王伊麗莎白二世的莊園里，靠近威廉的新家。但據英媒報道，這兩兄弟並不打算相見。