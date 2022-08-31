所羅門禁外艦停靠引發中國修建軍事基地擔憂

中國/太平洋島國

所羅門群島政府8月31日接受法新社採訪時再度聲明禁止外國軍艦停靠所羅門群島的禁令適用於 "所有國家"，但卻並未明確禁令實施的具體時間表，此舉更加強外界有關中國計畫在當地修建軍事基地的擔憂。

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太平洋島國所羅門群島政府上周宣布限制外國記者到當地報道的同時又拒絕了美國海岸警衛隊的一艘快艇在首都霍尼亞拉加油和提供補給的外交許可，在8月29日所羅門政府向美國政府宣布政府決定在更新程序期間暫停所有海軍訪問之後,8月31日所羅門總理府發言人又再度強調禁令適用於 "所有國家"，但卻始終未說明時間表，更加引發澳大利亞與美國對中國在當地影響劇增以及中國正計畫在當地修建軍事基地的擔憂。

法國智庫托馬斯摩爾學院學者，軍事專家魏德林Hugues Eudeline近期推出有關太平洋島國與中國關係的研究報告，他認為中國完全有可能在所羅門群島修建軍事基地，他認為中國外長王毅日前與太平洋十國簽署合作協議的努力無果而終很可能導致中方將重點集中在所羅門群島。

他首先就中國外長日前否認計畫在所羅門群島修建軍事基地的聲明評論說； 中國一貫否認類似的計畫，這並不令人驚訝，修建軍事基地，我可以肯定地說，中國急需在太平洋擁有軍事基地，因為中國今天擁有規模龐大地海軍，但是，中國在太平洋卻並沒有軍事基地，而這對中國的經濟擴張是不可或缺的，他需要擁有軍事基地作為後盾，但是，中國位於南中國海，東海以及黃海的海軍基地都與太平洋分隔，期間都是並不屬於中國的國家與地區，為了保障戰略擴張，中國繼續在太平洋修建軍事基地，看來所羅門群島似乎接受了擔任此一角色。必須指出的是，所羅門群島是全世界最貧困的40個國家之一，人口僅為70萬，共有15個小島組成，中國在當地的投資主要是在基礎設施領域，即使金額並不高，但對當地來說卻是不可或缺，到目前為止，所羅門的主要援助國是澳大利亞，中國可以在當地以低投資獲得高收益。

法新社指出， 2019年所羅門群島與台灣斷交支持北京之後，政府在今年4月與北京簽署了一項重要但不公開的安全協議。 許多西方國家，特別是美國和澳大利亞，擔心這一公約將允許中國在該國建立軍事基地。

另據澳洲媒體報道說，中共林業集團計畫收購所羅門群島林場並取得深水港及飛機跑道；此外，8月20日所羅門群島和中國華為敲定的電信合作，引起澳洲政府密切關注。

三年前被所羅門政府拒絕租用圖拉吉島(Tulagi)全島的協的中國公司仍然計畫在當地投資，目前他們正在與有關公司談判投資事宜。