拉夫羅夫：在當今時代，俄羅斯除了自己，無人可以依靠

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據塔斯社8月31日報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫當天在出席活動時發言表示，俄羅斯正在經歷一個漫長的歷史時期，除了自己之外沒有人可以依靠。

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拉夫羅夫發言說：“我們可以看到，西方對實施特別軍事行動目標的反應清楚地表明，從一開始，西方的任務就是全球性的，旨在削弱，而且正如西方的一些政治學家所承認的，肢解我們的國家。”他續稱：“在我們現在所處的時代，而這恰恰是一個時代，一個漫長的歷史時期，我們必須做好準備，認識到除了我們自己，我們沒有人可以依靠。”

拉夫羅夫宣稱，俄羅斯很清楚西方沒有能力進行談判和履行承諾，其不將北約向東擴張和堅持不可分割的安全原則的承諾“已經進了垃圾箱”。拉夫羅夫稱：“我們將推進我們的議程，它基於《聯合國憲章》的原則和對國家主權平等的尊重，而美國人及其歐洲和其他盟國違反了這些原則。”

自今年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄方受到了全球多國史無前例的制裁措施，拉夫羅夫則在講話中稱，“全球80%的人所代表的國家沒有加入美國及其衛星國宣布的制裁”。

拉夫羅夫稱：“儘管這些國家的政府每天都受到巨大的壓力，目的是迫使它們加入反俄和恐俄政治的主流，但情況仍然如此。”他在發言最後說：“我們不僅有《聯合國憲章》，而且還有一大批國家站在我們這邊。”