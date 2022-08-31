美國批准新冠疫苗加強針對付變種病毒

疫苗

美國食品暨藥物管理局（FDA）8月31日宣布，批准施打莫德納與輝瑞和BNT等藥廠製造的升級版COVID-19疫苗加強針，這種新疫苗鎖定目前居主流的Omicron變異株BA.4和BA.5為目標。

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路透社和中央社報導，莫德納（Moderna）和輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）的升級版疫苗都是二價疫苗，也能對抗先前所有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗鎖定的原始病毒株。美國預備在今年秋天開始接種行動。

獲美國食品暨藥物管理局批準的莫德納升級版疫苗可供18歲以上者接種，輝瑞疫疫的施打年齡則是12歲，必須在接種完基礎劑疫苗或最新一劑追加劑疫苗至少兩個月後才能施打。

由於學校開學，以及天氣轉涼後民眾會待在室內較長時間，疫情可能再度升高，美國政府已訂購1億500萬劑輝瑞升級版疫苗和6600萬劑莫德納二價疫苗，以因應可能出現的最糟狀況。