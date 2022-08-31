馬克龍：爾巴喬夫為俄人開闢自由之路 其和平承諾改變歷史

馬克龍/戈爾巴喬夫

法國總統馬克龍讚揚戈爾巴喬夫是“和平男兒”，“他的選擇為俄羅斯人開闢了一條自由之路。他對歐洲和平的承諾改變了我們的共同歷史”。

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法國總統馬克龍在他的推特上發布的俄文悼詞說，我對米哈伊爾-戈爾巴喬夫的去世表示哀悼，他是一位（致力於）和平的男兒。他的決定為俄羅斯人開闢了自由之路。他對歐洲和平的承諾改變了我們的共同歷史。

前蘇聯最後一名領導人戈爾巴喬夫的離世，正值俄烏戰爭6個月之際。西方因他在結束冷戰，為和平做出巨大貢獻而紛紛對他表示感謝和悼念。

英國首相鮑里斯-約翰遜(Boris Johnson)也在一條推特上說："我一直很欽佩他在結束冷戰方面的勇氣和正直。約翰遜堅稱，"在（弗拉基米爾）普京侵略烏克蘭的時候，他對開放蘇聯社會的不懈承諾仍然是我們所有人的榜樣"。

米哈伊爾-戈爾巴喬夫1931年出生於俄羅斯西南部的一個普通家庭，在蘇聯共產黨內迅速崛起，在1985年成為蘇聯首腦，直到1991年他的辭職，標誌着前蘇聯時代的終結。

在任職期間，面對巨大的危機，如切爾諾貝利核災難（1986年）及他部分鎮壓的整個蘇聯內的獨立運動，戈爾巴喬夫進行了重要的民主改革，被稱為“重建”和"透明"。

他也是下令結束蘇聯在阿富汗的災難性軍事行動，並讓東西德之間的柏林牆倒塌的人。

戈爾巴喬夫與美國總統里根舉行峰會，限制核武器，和平結束冷戰，並因此在1990年獲得了諾貝爾和平獎。

在國內，他允許增強言論和新聞自由，並試圖通過改革下放經濟決策權以提高效率。