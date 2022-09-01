人權觀察: 全面調查施予維吾爾人和其他人的反人類罪並追責

新疆/聯合國/人權

聯合國人權高專昨天8月31日在任期最後時刻公布了拖延已久的新疆人權問題評估報告。人權觀察今天發聲明呼籲“各國政府立即展開獨立調查，採取一切有助追究責任的必要措施，為維吾爾人和其他人士爭取他們應得的正義”。

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人權觀察今天發自日內瓦的聲明表示，一份關鍵的聯合國報告於2022年8月31日發布，內容指中國政府對新疆維吾爾族及其他突厥裔社群實施的迫害行為可能構成危害人類罪。這份由準備卸任的聯合國人權事務人權高專米歇爾・巴切萊特（Michelle Bachelet）作成的報告，根據受害者的陳述，證實了大規模任意拘留、酷刑、文化迫害、強迫勞動和其他嚴重侵犯人權行為，並建議各國政府、企業與國際社會採取行動，以期制止相關暴行、促進正義與究責。

人權觀察全球倡議部副主任約翰・費雪（John Fisher）說。 “聯合國人權事務首席官員首次揭露中國政府的嚴重侵犯人權行為，並認定該等行為可能構成危害人類罪”。他補充說，“遭到中國政府長期詆毀的受害者及其家屬終於看到他們身受的迫害獲得承認，他們現在可以期待聯合國及成員國採取行動，追究相關人士的責任”。

人權觀察表示，聯合國人權高專這份報告對中國政府公然無視國際人權義務的行為提出質疑。呼籲工商企業履行尊重人權的責任，並要求聯合國各成員國與各實體採取跟進行動，例如採取調查形式對受害者與倖存者進行訪談、確定責任人、收集證據，並就問責策略提供建議。聯合國人權理事會近期採用的類似機制包括調查委員會、實況調查團和獨立的國際監測任務。這些行動可有助確認失蹤者和被強迫失蹤者的身份，協助他們與親人重聚。

人權觀察還要求將這份報告作為優先事項正式提交人權理事會，以便各國討論報告中的各項發現，並採取必要措施落實報告提出的建議。

該組織的聲明指出，聯合國人權高專詳細說明了新疆各地普遍存在的侵犯人權行為，包括打壓文化與宗教習俗、拆散家庭、任意逮捕拘留、強暴、酷刑和強迫失蹤。報告結論指出，“在限制和普遍剝奪個人和集體應當享有的基本權利的背景下，依據法律與政策對維吾爾族和其他穆斯林為主的群體成員進行任意及歧視性拘留的程度，可能足以構成國際罪行，特別是危害人類罪”。

人權觀察說，報告中受訪的被拘留者描述，所謂“職業技能培訓中心”的實際情況可能構成酷刑或其他形式的虐待，包括“被拘束在所謂的『老虎椅』上，用包括電棍在內的警棍毆打；用水傾倒在臉上進行審問”；“長期單獨監禁；以及被迫長時間在小板凳上坐定不動”。

人權觀察引述聯合國人權高專的報告指出，中國當局持續公開批評現居國外的受害者及其親屬，只因他們說出有關新疆的親身經歷，並對他們實施恐嚇、威脅和報復。一位受訪者說：“我們必須簽署保證書，不得泄露集中營情況。否則不但自己無法獲釋，全家人都會連帶受罰”。

此外，這個報告也對中國法律、法規和相關政策做了分析。調查發現符合眾多學者、記者和人權組織自2017年以來所發表有關嚴重國際罪行的調查結果。在過去五年中，人權觀察紀錄到新疆各地的大規模任意拘留、普遍監控和危害人類罪行。

而聯合國人權高專一直在對不斷累積的、有關中國政府迫害維吾爾族和其他突厥裔社群的證據進行系統性評估。條約機構審查和聯合國人權專家的報告也為這份報告提供資訊，進一步支持秘密拘留、非法拆散家庭等人權侵犯的指控。

人權觀察回述說，2020年6月，50位聯合國人權專家敦促人權理事會增設獨立的聯合國職務，專責監測與報告中國人權侵犯情況，部分目的在於應對中國政府抵制聯合國人權審查。 2022年6月，另一群聯合國專家重申2020年的聲明，並再次敦促中國當局允許他們調查“有關該國嚴重侵犯人權和打壓基本自由的指控”。

人權觀察還指出，今年5月，巴切萊特到中國訪問，但無法自由旅行或與當地人士交談，也幾乎無法直接接觸受影響社區。在5月28日發表的結束訪華聲明中，巴切萊特強調此行目的不在調查，而調查必須做到“詳細、有條不紊、謹慎的調查工作”。這份新報告為聯合國和人權理事會採取進一步行動在中國追究責任奠定了堅實基礎。

人權觀察全球倡議部副主任費雪說，“聯合國體系與受害者站在一起抗議北京，從未像今天這般重要”。“各國政府應立即展開獨立調查，採取一切有助追究責任的必要措施，為維吾爾人和其他人士爭取他們應得的正義”。