新疆人權報告：北京譴責，但聯合國秘書長支持

中國/聯合國/人權

聯合國秘書長周四對聯合國人權事務高專辦關於中國侵犯新疆地區穆斯林人權利的報告表達了支持。這一報告於前一天周三晚間發表，被北京描述為是西方人的打手撰寫的“政治工具”。

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聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）表示，安東尼奧·古特雷斯呼籲中國“遵循這份報告的建議”。杜加里克說，這一報告“證實了（聯合國）秘書長一段時間以來關於新疆的說法：這就是，必須尊重人權，必須尊重維吾爾社群”。

但在北京，這份近50頁的報告遭到中國外交部發言人汪文斌的譴責，汪文斌說它是“完全非法和無效的”。

汪文斌指責說，“這份報告是虛假信息的集合，是為美國和西方戰略服務的政治工具，旨在利用新疆阻礙中國的（發展）。”

法新社指出，儘管受到北京的施壓，但聯合國人權事務高級專員辦事處（人權高專辦）周三晚間發布了人們期待已久的新疆人權報告。這份依據聯合國人權事務高專辦自己人員進行的會談、也依據第一手或第二手信息撰寫的報告，指出中國在新疆以反恐反極端分子為名義採取的措施，可能構成了反人類罪。

新疆和中國其他地區長期以來一直飽受流血襲擊的困擾，中國政府將這些襲擊歸咎於維吾爾分裂分子和伊斯蘭教徒。作為回應，中國當局以反恐為名發起了一場無情的運動：包括無處不在的軍警、廣泛的身份檢查和廣泛的監控攝像頭網絡。