新疆報告：北京斥聯合國人權高專是美國的打手和幫兇

聯合國/新疆/中國

中國周四9月1日強烈譴責聯合國發布的新疆人權評估報告，譴責它是用來反對北京的"政治工具"，並將聯合國人權高專辦形容為美國和西方的“打手和幫兇”。

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中國外交部發言人王文彬在今天的例行新聞發布會上表示：“這份所謂評估報告是美國及一些西方勢力一手策畫、製造的，完全非法、無效”。

他還指控聯合國的這份"報告是虛假信息的大雜燴，是美國和西方利用新疆阻礙中國發展戰略的政治工具，是"人權高專辦依靠國外一些反華勢力的政治陰謀。

法新社說，儘管來自北京的壓力，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）在周三晚間發布了外界期待已久的新疆局勢報告。

該報告綜合了其部門進行的採訪及第一和第二手資料，提出了在新疆地區發生"反人類罪"的可能性。

新疆和中國一些其他地區長期以來一直受到血腥襲擊的困擾，政府將其歸咎於該地區最大民族群體維吾爾族的分離主義分子和伊斯蘭教徒。

作為回應，中國當局在過去幾年裡，以反恐的名義，在新疆發起了一場無情的運動。當地的軍警無處不在，對穆斯林進行廣泛的身份檢查，並布下龐大的監控攝像頭網絡。

幾年來，西方的研究報告指責中國將100多萬維吾爾人和其他穆斯林民族成員關押在"再教育營"，甚至實施"強迫勞動"或"強迫絕育"。

北京譴責有偏見的報道，稱再教育營是旨在發展就業和消除新疆極端主義的"職業培訓中心"，並強調新疆長期以來一直受到維吾爾分離主義分子和伊斯蘭教徒的血腥襲擊。