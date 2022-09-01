歐盟：歡迎聯合國新疆人權報告的發布 德國：有理由感到嚴重關切

歐盟/德國/中國

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）9月1日通過聲明，就聯合國人權高專辦新疆人權評估報告的發布表示歡迎，並指“歐盟加入聯合國專家向人權理事會報告的呼籲，密切監測、報告和評估中國的人權狀況。”德國外交部當天發表聲明稱：“我們呼籲中國政府立即給予新疆所有人民充分的人權。所有被任意拘留的人必須立即釋放。”

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博雷利周四代表歐盟發表的聲明寫道：“歐盟歡迎聯合國人權事務高級專員辦事處發布關於中國新疆維吾爾自治區人權問題的評估報告。”

聲明稱：“聯合國人權事務高級專員辦事處的報告強調了在新疆發生的嚴重侵犯人權行為，根據該報告，這些行為可能構成國際犯罪，特別是危害人類罪。報告特別提到存在一個龐大的政治再教育營網絡，大規模的任意拘留，廣泛的監視、跟蹤和控制措施，對行使基本自由，包括宗教或信仰自由的系統和嚴格限制，以及使用強迫勞動、酷刑、強迫墮胎和絕育、節育和家庭分離政策，以及性暴力和基於性別的暴力。”

聲明表示：“正如報告所述，新疆維吾爾自治區的人權狀況需要中國政府、聯合國，特別是其人權機構，以及更廣泛的國際社會的緊急關注。歐盟與聯合國專家一道，向人權理事會報告，呼籲密切監測、報告和評估中國的人權狀況。”

德國外交部的一名發言人通過聲明表示：“聯合國人權事務高級專員昨晚公布了其關於中國新疆地區局勢的報告。我們長期以來一直呼籲編寫這份報告，並歡迎其發表。報告證實，有理由感到嚴重關切。這份經過仔細研究的報告發現，最嚴重的侵犯人權行為正在新疆廣泛發生，並看到了針對維吾爾人和其他穆斯林少數民族的反人類罪行的證據。”

德方的聲明稱：“我們呼籲中國政府立即給予新疆所有人民充分的人權。所有被任意拘留的人必須立即釋放。我們再次呼籲中國政府允許對這些關於在中國嚴重侵犯人權的指控進行進一步的獨立調查。必須沒有強迫勞動。這就是為什麼我們在國家層面制定了《盡職調查法》，並在歐盟層面開展運動，以打擊供應鏈中的強迫勞動。我們將與我們在歐盟和聯合國的合作夥伴討論報告的後果。”

北京方面，中國外交部發言人汪文斌在周四的例行記者會上否認該報告的真實性，並稱其“完全非法、無效”。