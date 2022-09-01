法日澳聯合軍演 馬克龍稱法國在印太不與中國對抗

法日澳聯合軍演

法國日本澳大利亞聯合舉行海上軍演，以維護印太的自由航行。中國在該地區的快速擴張引發不安，但法國總統馬克龍表示，法國與中國在印太不存在"對抗邏輯"。

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法國新喀里多尼亞武裝部隊(FANC)8月31日在推特上宣布，法國，日本，澳洲的船艦進行“拉佩魯斯22” （#Laperouse）海上聯合演習。

該消息說，法國、日本、澳大利亞這3個國家，為了一個共同的目標而並肩作戰：那就是確保印度洋的航行自由和穩定。

此刻正值中國在印太地區的快速擴張引發地區國家的擔憂，特別是所羅門群島政府宣布暫停各國船艦在該國停靠後，外界擔心這是為遮掩中國在該國修建軍事基地。

法國總統馬克龍今天9月1日向法國駐外使節們表示，法國與中國在印太地區不存在"對抗邏輯"，而巴黎的傳統盟友華盛頓和北京正在台灣問題上施展拳腳。

馬克龍指出，法國和歐洲必須建立"地緣政治獨立"，擺脫中美"雙頭壟斷"。他繼續說："我們決不能被迫選擇"，"我們必須能夠在任何地方保持這種行動自由"。

他說，"我們不準備在印度-太平洋地區與中國採取對抗戰略（...）。"我們不處在對抗的邏輯中，我們不認為，某些為了對抗而構建的聯盟應該擴展到印度-太平洋地區。

關於美國，馬克龍強調，巴黎與華盛頓的價值觀"非常"趨同，但"我們從未與任何勢力結盟或成為其附庸"。

包括中國、東南亞、澳大利亞和新西蘭的亞太地區從印度延伸到南太平洋地區，該地區在美國眾議院議長南希-佩洛西8月訪問台灣後經歷了緊張局勢大升溫，北京認為這是一次重大的挑釁，因為中國將台灣視為其領土的一部分，在必要時通過武力統一。

北京圍繞台灣進行了前所未有的陸上和海上軍事演習，以示報復：軍艦、導彈和戰鬥機部署了五天，模擬封鎖台灣。

白宮發言人當時說，中國對南希-佩洛西的訪問"選擇了過度反應"，在台灣周圍發射了11枚彈道導彈，這是一種"挑釁性"軍事活動。

台北則進行了自己的防禦演習，模擬對中國入侵的反應。

8月中旬，作為華盛頓的傳統盟友，柏林向印太地區派遣了6架歐洲戰鬥機，德國空軍參謀長說，"這是（德國）空軍有史以來最大和最雄心勃勃的部署"。

他說：“我們正在發出一個明確的信號，即，空軍可以快速在全世界範圍內部署，即使需要同時執行多項任務”。