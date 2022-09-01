澳洲防長：法澳是鄰國、夥伴和朋友 馬克龍預計11月訪問澳大利亞

澳大利亞/法國/印太

澳大利亞副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）9月1日抵達法國西北部城市布雷斯特，並在當地與法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）舉行了會談。馬爾斯此前相繼訪問了德國和英國。他表示：“澳大利亞和法國是鄰國、夥伴和朋友”。另據澳媒報導，法澳兩國政府正在就馬克龍總統於11月訪問澳大利亞的計畫進行協調。

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馬爾斯當天通過推特表示：“今天很高興與勒克努部長會面。我們討論了澳大利亞-法國路線圖的國防和安全支柱，以及我們兩國將如何繼續加強這一重要關係。我期待着深化澳大利亞與法國的戰略夥伴關係。”

勒克努指出，馬爾斯的這次訪問是法澳之間正在建立的新關係中的一個高潮。他表示，兩國將“加強我們在行動、情報、信息和網絡領域的相互合作，以捍衛我們共同的利益領域。”

勒克努提及，目前，法澳兩國軍隊正在參加由澳方主辦的“黑色瀝青2022”多國空軍演習。他表示，希望看到兩國之間舉行更多的聯合演習。

由於法澳關係受到去年發生的潛艇事件的影響，自澳洲工黨政府今年5月上台後，雙方都在致力於修復這一重要的雙邊關係。勒克努表示：“最後，我們將使我們新的工業合作為我們希望我們的武裝部隊實現的目標服務。”

馬爾斯還在勒克努等法方官員的陪同下參觀了法國海軍的“布列塔尼”號護衛艦。他們一行還前往了位於上法蘭西大區維勒斯-布列托涅鎮的澳大利亞戰爭紀念館，向一戰中在當地陣亡的澳軍士兵致敬。

據澳大利亞廣播公司（ABC）報導，雙方正在就馬克龍總統於11月訪問澳大利亞的計畫進行協調。據悉，馬克龍將於二十國集團峇里島峰會後對澳洲進行正式訪問。

知情人士介紹稱：“關於法國VVIP訪問的討論已經進行了一段時間了，它已接近正式確認。”其他幾位了解擬議行程的官員也證實了11月的時間，但他們說兩國政府還沒有準備好公開宣布細節。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）7月在訪問巴黎期間與馬克龍共同宣布兩國關係進入了“新起點”。阿爾巴尼斯當時在法國總統府前強調：“我站在這裡代表着我們兩國關係的一個新起點。”他提出：“澳大利亞與法國的關係非常重要。信任、尊重和誠實非常重要。這就是我將如何處理我的關係。”

值得一提的是，馬爾斯周三在抵達法國前於《費加羅報》登報稱：“作為合作夥伴和朋友，澳大利亞和法國政府現在希望恢復這種關係的應有地位。”

馬爾斯表示：“我們的合作是至關重要的，因為世界現在正面臨著自第二次世界大戰結束以來最複雜的戰略環境。這些挑戰包括不斷加劇的戰略和地緣經濟挑戰，日益增長的氣候風險，以及大流行病及其長期後果。所有這些因素都助長了通貨膨脹，擾亂了供應鏈，並促成了非全球化的發展。這些都是重大挑戰，我們只有共同努力才能應對這些挑戰。”

馬爾斯稱：“在歐洲發生的事情反映在印太地區，反之亦然。因此，我決心加強我們與法國和其他歐洲夥伴在印太地區的軍事活動中的合作。這種合作還包括應對氣候變化的後果，這是一個環境挑戰，但也是一個國家安全問題，特別是對我們的‘太平洋大家庭’。”

馬爾斯談到：“法國和澳大利亞都希望建立一個開放和包容的印度-太平洋，不受脅迫，並根據國際法和多邊主義進行管理。在歐洲和印太地區，我們都尋求維護基於規則的國際秩序，這種秩序使主權得到尊重，和平成為常態，經濟得以繁榮。”

馬爾斯表示：“如果我們想讓這個秩序生存下去，我們必須共同努力保護它。”