澳防長訪英：澳洲潛艇兵將在英國核動力潛艇上訓練

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）8月31日宣布，澳大利亞皇家海軍潛艇兵將在英國皇家海軍最新服役的“安生”號和其他機敏級攻擊核潛艇上進行訓練。澳大利亞副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）當天在英格蘭海港城市巴羅因弗內斯與首相約翰遜和國防大臣華萊士（Ben Wallace）參加了“安生”號潛艇的入列儀式。

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根據澳英美三邊安全協議（AUKUS），澳大利亞皇家海軍潛艇兵在完成專門的核培訓課程後，將與英國同行一起進行機敏級核潛艇上的訓練。馬爾斯周三在英格蘭西北部的濱海小城巴羅因弗內斯會見了約翰遜和華萊士等英方官員，並出席了“安生”號核潛艇的入列儀式。

據英方介紹，約翰遜和華萊士強調了英國和澳大利亞之間深厚的防務關係的重要性。美國駐英國大使館武官也代表美方參加了這一儀式。這也是馬爾斯在澳大利亞工黨政府上台後首次正式訪問英國，他們共同出席了英國皇家海軍計畫的七艘機敏級攻擊核潛艇的第五艘“安生”號的入列儀式。

英方的聲明表示：“由於海軍能力是兩個大國未來防務關係的核心，這次訪問加強了（英國）《安全、防務、發展與外交綜合審查》的優先事項和三邊安全協議夥伴關係的意義——該夥伴關係將英國、美國和澳大利亞聯繫在一起，促進印太地區的穩定。”

英方提及：“英國和美國已經歡迎澳大利亞皇家海軍人員參加其專門的核培訓課程，在澳大利亞潛艇兵出海之前，明年還將有更多人參加（培訓）。培訓和交流標誌着澳英美三國之間多代海軍夥伴關係的開始。”

約翰遜說：“‘安生’號（核潛艇）是一個完美的例子，說明了在我們國家提高水平和創造就業、技能和增長是與‘全球英國’（戰略）攜手並進的。”

約翰遜談到：“從太平洋到波羅的海，我們的潛艇服務每周七天、每天24小時保護英國和我們的盟友，澳大利亞潛艇兵與我們的英國水兵一起部署，是澳英美三邊安全協議夥伴關係力量的縮影。”

華萊士說：“今天是英國和澳大利亞準備應對自由民主秩序日益增長的威脅的一個重要里程碑，特別是在印太地區。”他表示：“我們不僅推進了我們的防務規畫，而且馬爾斯部長還參加了我們最新的攻擊型潛艇的試運行，隨着我們在未來幾年發展我們的共同能力，澳大利亞皇家海軍的潛艇兵將登上該潛艇。”

華萊士提到：“‘安生’號在英國船廠建造，展示了英國工業的精華，維持了我們世界領先的水下能力，並強調了英國準備為共同安全作出貢獻，特別是在澳英美三邊安全協議倡議下與我們最親密的盟友澳大利亞和美國共同安全。”

英方表示，作為有史以來最複雜的水下艦艇之一，“安生”號核潛艇代表了英國價值13億英鎊的投資。“安生”號有能力捍衛英國在海內外的利益，它將配備多達38枚“魚叉”重型魚雷和“戰斧”Block V型對地攻擊導彈，能夠對付距離達1000英里的目標。

馬爾斯說，“讓澳大利亞皇家海軍潛艇兵與英國皇家海軍水兵一起訓練，是與我們在英國的夥伴一起採取的重要步驟，以進一步加強我們的防務關係”。澳方指，“澳大利亞正在着手建造下一代潛艇，並在此過程中確保我們的澳大利亞皇家海軍人員在三邊安全協議夥伴關係下與我們的夥伴一起訓練。”

馬爾斯說：“我很榮幸在今天的‘安生’號服役儀式上受到首相約翰遜和國防大臣華萊士的接待。”他談到：“澳大利亞渴望向我們的同行學習，還有誰比我們在英國的朋友更適合（從他們）學習。”

馬爾斯說：“今天宣布澳大利亞潛艇兵在‘安生’號上進行訓練，說明了我們未來建立三邊安全協議夥伴關係的計畫的一切。”他說：“（英軍艦艇）所展示的技術、能力和殺傷力確實令人印象深刻，澳大利亞期待着通過三邊安全協議夥伴關係推進我們的會談。”

根據去年9月宣布的澳英美三邊安全協議，澳大利亞將獲得8艘使用英國和美國提供的技術的核動力潛艇。該協議使澳大利亞有爭議地取消了一項價值900億澳元的計畫，以獲得法國設計的常規動力潛艇。

但是，至少在明年3月之前，澳洲政府不會透露新潛艇的具體建造地點以及將由誰來建造它們。一些防務問題專家也對這批核動力潛艇的交付時間框架表示擔憂，這可能要到2040年間才會發生。