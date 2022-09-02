拜登政府向美國會申請137億美元 以追加對烏援助及應對能源需求

美國/烏克蘭/俄羅斯

據政客新聞網（Politico）和路透社等媒體報導，拜登政府正在向美國國會申請470億美元的資金，用於援助烏克蘭，應對新冠和猴痘疫情，及為自然災害提供救濟資金。美國行政管理和預算局局長沙蘭達·楊（Shalanda Young）在周五的一篇博文中寫道，白宮要求為烏克蘭提供117億美元的安全和經濟援助，以及額外的20億美元資金，“以幫助解決普京的戰爭對國內能源供應的影響，並降低未來的能源成本。”

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美國政府官員稱，白宮周五敦促國會通過一項短期持續決議，以使拜登政府在9月30日2022財年結束後繼續運作，屆時現有預算資金將到期。白宮表示，其要求國會的持續決議也為2023財年第一季度的“緊急需求”提供資金，如對烏克蘭的援助和新冠救濟金。

在拜登政府向國會提出的資金申請中，白宮將尋求117億美元的烏克蘭安全和經濟援助，20億美元用於解決俄羅斯戰爭對美國國內能源供應的影響，224億美元用於防治新冠疫情，39億美元用於防治猴痘病毒在美國國內傳播的努力，以及6億美元用於防治猴痘在全球的傳播。拜登政府還要求提供65億美元用於援助最近美國發生的自然災害事件的恢復，如肯塔基州的大洪水和加利福尼亞的野火。

沙蘭達·楊在博文中寫道：“本屆政府將繼續與國會兩黨成員合作，以滿足美國人民的這些關鍵需求，我們期待着達成兩黨的資金協議，在下一個財政年度推進國家優先事項。”

根據美國行政管理和預算局的總結，這137億美元涉及烏克蘭的資金申請包括：“45億美元用於裝備、27億美元用於軍事、情報和其他國防支持、45億美元用於對烏克蘭的直接預算支持、15億美元用於‘為美國核反應堆提供燃料的鈾，以抵消俄羅斯供應的潛在減少，5億美元用於戰略石油儲備的現代化，以降低國內能源成本並確保可持續地獲得能源資源’。”

這一請求是在國會議員們將在8月休會後回到首都華盛頓時提出的，面臨著一個必須通過的重要立法議程項目。防止美國政府在本月底前停擺。一位美國國家安全委員會官員告訴CNN稱，自俄羅斯2月24日開始入侵烏克蘭以來，到目前為止，美國已經向烏克蘭提供了約130億美元的軍事援助。

美國還提供了70億美元的贈款用於對烏克蘭政府的直接預算支持，並為烏克蘭和烏克蘭難民提供了超過15億美元的人道主義援助。

美國國會在5月通過了一項價值400億美元的軍事和人道主義援助計畫，為烏克蘭提供了廣泛的援助項目，包括在基輔努力擊退俄羅斯的入侵時向其提供武器和援助。沙蘭達·楊說，迄今為止，美國國會通過為援助烏克蘭所提供的援助資金中，大約四分之三已經支付或承諾支付，而這些資源只打算持續到9月。

沙蘭達·楊表示：“我們已經召集全世界支持烏克蘭人民捍衛他們的民主，我們不能允許對烏克蘭的這種支持枯竭。”拜登政府官員周五表示，通過短期資金請求將為國會提供更多時間，以便就2023財年的長期資金作出決定。

報導指，但讓國會中的民主黨和共和黨人就即使是短期的權宜支出法案達成一致可能會很困難，特別是如果它包括某些能源許可條款。如若兩黨能夠就短期法案達成一致，在明年1月新一屆國會召開前，可能會出現2023財年剩餘時間的第二次資金衝突。