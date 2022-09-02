美日韓國安會議包括對台海和平穩定共同承諾

美日韓國安會議

美國白宮宣布，美國國安顧問沙利文於2022年9月1日在夏威夷檀香山的美國印太司令部總部與日本國家安全秘書處秘書長秋葉武夫和韓國國家安全辦主任金聖翰舉行會談，討論保護和推進基於規則的國際秩序。

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據白宮的聲明說，美日韓三方討論了對“台海峽和平與穩定的共同承諾”，並譴責朝鮮繼續發展其”彈道導彈“和大規模毀滅性武器計畫，以及俄羅斯對烏克蘭的侵略。

白宮說，美國重申其對韓國和日本的鐵血聯盟承諾，包括我們對兩國的“延伸威懾”的承諾，並強調雙邊關係和三邊合作對“我們的公民、地區和世界的安全和繁榮的重要性”。

美日韓三國安全顧問還討論了如何在對自由和開放的印度洋太平洋地區共同願景基礎上，加強合作關係。