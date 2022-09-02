阿根廷副總統險遭刺殺：槍口近在咫尺 5發子彈卡殼

阿根廷

一名男子在克里斯蒂娜-基什內爾家門口試圖用手槍射擊她2022年9月1日

在布宜諾斯艾利斯發生的針對副總統克里斯蒂娜-基什內爾（Cristina Kirchner）的暗殺企圖周五引發拉美國家和國外的一致譴責，阿根廷震驚。

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星期四晚，一名男子在克里斯蒂娜-基什內爾家門口試圖用手槍射擊她，而在過去11天里，數百名活動人士每晚都聚集在這裡，對這位目前因“欺詐和腐敗”而受審的前國家元首表示支持。

阿根廷總統阿爾貝托-費爾南德斯（Alberto Fernandez）在事件發生幾小時後發表講話說：“克里斯蒂娜還活着，因尚未得到技術確認的原因，裝有五顆子彈的槍支雖然被觸發，但並沒有開火”。

根據幾家電視台的錄像，當基什內爾女士在雷科萊塔區簽名並與支持者打成一片時，該男子用手槍對準了基什內爾女士的頭部，並扣動了扳機，但沒有發出任何槍聲。

一名基什內爾女士的支持者在現場告訴法新社："我看到拿槍的手臂從身後伸過我的肩膀，在我周圍的人的幫助下，他被制服了"。這名支持者不願透露自己的姓名。

8月22日，布宜諾斯艾利斯一間法庭“遠距離”對阿根廷副總統克里斯蒂娜·基什內爾“缺席”開庭。

69歲的克里斯蒂娜-基什內爾曾兩次擔任阿根廷總統（2007-2015年），她被指控的罪名是“非法結社”和“欺詐性管理”。

該案涉及基什內爾兩屆總統任期內，在南部聖克魯斯省巴塔哥尼亞（她的大本營）公共部門合同弊案。

自2019年以來，基什內爾一直擔任副總統和參議院議長。現階段，她擁有議會豁免權，如果這款定罪被確認，那麼，只有最高法院才能取消其豁免權。如果沒有被確認，那麼她將可以參加2023年底的立法和總統選舉，儘管她尚未透露參選意圖。