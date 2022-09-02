馬克龍：地緣政治翻覆 法國是平衡力量

法國/外交

埃馬紐埃爾·馬克龍總統於2022年9月1日在巴黎愛麗舍宮舉行的法國大使會議上發表講話。

法國總統馬克龍9月1日在巴黎召開法國駐外使節年會上表示：俄羅斯的"帝國邏輯"，中國要"重新定義規則"，“專制強國的推進與世界的失衡”導致地緣政治"翻覆"， 法國必須讓自己成為"平衡的力量"。

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面對聚集在愛麗舍宮的法國大使們，馬克龍總統進行了兩小時的演講。他預言法國外交部門將有海量的工作要做。

在第一任期活躍在世界舞台上的馬克龍，擺出要在未來五年繼續擔當“首席外交官”的姿態，他並對世界局勢做出了暗淡的評估。

他說："近年來，隨着冠狀病毒（Covid-19）大流行和烏克蘭戰爭危機，不可想象的事情已多次發生。

馬克龍認為，目前威脅國際秩序的因素包括：俄羅斯的"帝國邏輯"，中國要"重新定義規則"，“專制強國的推進與世界的失衡”。他表示，法國必須讓自己成為"平衡的力量"。

不過，馬克龍堅持繼續與俄羅斯進行對話（與盟友協調一致）。這個對話策略自烏克蘭戰爭開始以來一直受到批評。他辯解說，誰願意讓土耳其成為世界唯一繼續與俄羅斯對話的國家？

支持歐盟擴大

法國總統馬克龍重申，法國必須依靠自己的力量，但也要依靠歐洲的力量。

他對德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在本周一發表關於歐盟未來的講話表示贊同。朔爾茨在那次講話中提出結束“一票否決制”以增加歐盟運作效率的主張，並贊成歐盟成員國擴大到30或36個。

朔爾茨則支持馬克龍提出的“歐洲政治共同體”計畫，這是一個向非歐盟國家開放的新論壇，將於10月在歐盟輪值主席國捷克共和國舉行首次會議。

馬克龍總統還打算為歐洲人在北約內部堅持自己的立場而奮鬥，避免歐洲成為美國的"附庸夥伴"了。

馬克龍強調，巴黎與華盛頓的價值觀"非常"趨同，但"我們從未與任何勢力結盟或成為其附庸"。

在談到德國等幾個歐盟國家購買美國武器時，馬克龍呼籲這些國家"加強自洽性"。他說"如果每個歐洲國家花更多錢，那就不該是為了購買歐洲之外的東西"。

馬克龍還認為，法國和歐洲必須建立"地緣政治獨立"，擺脫中美的"雙頭壟斷"。他繼續說："我們決不能被迫選擇"，"我們必須能夠在任何地方保持這種行動自由"。

中國

有關中國，馬克龍說，"我們不準備在印度-太平洋地區與中國採取對抗戰略（...）。"我們不處在對抗的邏輯中，我們不認為，某些為了對抗而構建的聯盟應該擴展到印度-太平洋地區。馬克龍講這番話時，法國正與日本和澳大利亞在印太地區舉行聯合軍演，以“確保印度洋的航行自由和穩定”。

在所有領域，埃馬紐埃爾-馬克龍要求法國的外交官在行動時採取"更多混合方式"，比如"讓民間社會更多參與"，並在"社交網絡更加積極活躍"，特別是在非洲。

反擊謠言

他指出，需要反擊"俄羅斯、中國或土耳其的敘述"，這些敘述向公眾輿論散播"法國正在他們的土地上部署軍隊，是一個從事新殖民化的國家"。

在巴黎和巴馬科之間外交關係緊張的背景下，法國在馬里成為了虛假信息宣傳攻擊的目標。馬克龍遺憾地表示，今天，我們受到太多虛假信息的攻擊。

由於冠狀病毒大流行，法國駐外使節年會在2020年和2021年中斷，本次年會使馬克龍有機會為其有爭議的高級公務員制度改革進行辯護，這個改革在法國外交官中引發一場前所未有的抗議運動。

馬克龍承認這項改革引起了"動蕩"，但他肯定說，此舉"對法國外交有好處"，因為這將使法國的外交"更靈活、更專業、更強大"。

從現在到年底，法國總統馬克龍預計多次出行訪問：去紐約出席聯合國大會，去埃及參加氣候締約方大會，前往印尼參加G20...