俄外交官致信聯合國秘書長：拉夫羅夫等尚未獲得赴美簽證

俄羅斯/美國/聯合國

據路透社周五報導，俄羅斯已經向美國申請了56份簽證，以允許俄羅斯外交部長拉夫羅夫及其代表團本月前往紐約參加聯合國大會，但迄今為止沒有收到簽證。

廣告 繼續瀏覽後續

在路透社當天看到的一封寫給聯合國秘書長古特雷斯的信中，俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈(Vassily Nebenzia)提出，這令人震驚，因為在過去幾個月里，華盛頓不斷拒絕向一些參加聯合國其他活動的俄羅斯官員發放入境簽證。

涅邊賈在信中寫道：“截至9月1日，56名俄羅斯代表......中沒有一人獲得美國的入境簽證”。他提及：“我們部長的航班上的記者和機組成員也存在同樣的情況。”

涅邊賈說：“更令人擔憂的是，近幾個月來，美國當局一再拒絕向一些要參加聯合國正式活動的俄羅斯代表發放簽證”。他呼籲美國尊重“其法律義務”，並 “迅速發放”俄方所要求的簽證。

報導指，美國國務院發言人表示，美方認真對待其作為聯合國東道國的義務，並補充說，根據美國法律，簽證記錄是保密的，所以它不能對個別案例發表評論。

根據1947年的聯合國總部協議，美國一般需要允許外國外交官進入聯合國。但華盛頓表示，可以出於安全、恐怖主義和外交政策的原因拒絕發放簽證。

今年2月，在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，美國宣布對俄總統普京及其外長拉夫羅夫實施制裁，包括禁止他們入境。今年的第77屆聯合國大會定於9月13日至26日舉行。