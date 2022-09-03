匈牙利總理歐爾班赴莫斯科參加戈爾巴喬夫葬禮

俄羅斯/匈牙利/戈爾巴喬夫

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）今天9月3日前往莫斯科參加戈爾巴喬夫葬禮，向他"致敬"。但克里姆林宮表示，俄總統普京沒有與匈牙利總理歐爾班會面的安排。

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據匈牙利國際交流國務秘書佐爾坦-科瓦奇（Zoltan Kovacs）在推特上宣布，歐爾班周六上午率代表團去莫斯科，"向已故的米哈伊爾-戈爾巴喬夫致敬"。

匈牙利總理維克多-歐班是唯一參加前蘇聯領導人戈爾巴喬夫葬禮的外國政治家。

但歐爾班似乎不會與普京見面。克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴俄新社，“根據我們的信息，歐爾班只會來和戈爾巴喬夫告別”。他補充說，“沒有人要求進行會談”。

法新社說，今天是俄羅斯關閉對歐洲至關重要的北溪天然氣管道的第二天。而匈牙利總理歐爾班在歐盟內部單獨行動，正在加強與俄羅斯的天然氣貿易。

匈牙利與俄羅斯的淵源包括：布達佩斯在1945年被蘇聯紅軍解放，匈牙利隨後處於蘇聯統治下。1956年，一場匈牙利人的反抗運動被莫斯科的坦克粉碎鎮壓下去。

蘇聯最後一位領導人米哈伊爾-戈爾巴喬夫的葬禮今天周六在莫斯科低調舉行。俄羅斯現總統普京缺席。克里姆林宮說他“日程安排"繁忙安排不開。俄羅斯政府也沒有宣布全國性哀悼日。

據法新社報道，今天上午有許多人在莫斯科工會大樓前排隊等候向戈爾巴喬夫告別。在大廳里，這位前蘇聯領導人的棺木敞開着，旁邊豎著他的畫像。他的女兒伊琳娜坐在那裡。

兩名穿制服的警衛站在棺木兩邊，告別的人們獻上鮮花，並向戈爾巴喬夫的遺體恭敬鞠躬。

據曾治療戈爾巴喬夫的醫院稱，他於8月30日因"長期嚴重的疾病"去世，享年91歲。

戈爾巴喬夫被公認是20世紀世界級重要政治人物，他創造了歷史，儘管他自己在1991年推動了蘇維埃帝國的消亡，同時試圖用民主和經濟改革來拯救它，最終和平結束了冷戰，並獲1990年諾貝爾和平獎。