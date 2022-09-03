戈爾巴喬夫葬禮 沒有隆重儀式 沒有普京身影

俄羅斯/戈爾巴喬夫

2022年9月3日，人們在莫斯科工會大樓柱狀大廳前等候向蘇聯最後一位領導人、1990年諾貝爾和平獎得主米哈伊爾-戈爾巴喬夫告別。

9月3日周六，在莫斯科，俄羅斯人在一場低調的葬禮上向蘇聯最後一位領導人米哈伊爾-戈爾巴喬夫告別。俄羅斯現總統弗拉基米爾-普京缺席。

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法新社報道，今天早上，在莫斯科工會大樓前面人們排着常常的隊伍等候向蘇聯最後一位領導人戈爾巴喬夫告別。在工會大樓裡面，戈爾巴喬夫的棺木敞開着，旁邊豎著他的畫像。他的女兒伊琳娜坐在那裡。

兩名穿制服的警衛站在棺木兩邊，告別的人們獻上鮮花，並向戈爾巴喬夫的遺體恭敬鞠躬。

一位44歲的工人向法新社說："一位偉大的政治家正在離開，戈爾巴喬夫時代今天就要結束了"。他補充說："他平息了與美國的關係（......），整個世界都感謝他"。

戈爾巴喬夫被公認是20世紀世界級的重要政治人物，據他接受治療的醫院稱，他於8月30日因"長期嚴重的疾病"去世，享年91歲。

法新社說，戈爾巴喬夫創造了歷史，儘管他自己在1991年催生了蘇維埃帝國的消亡，同時試圖用民主和經濟改革來拯救它，從而結束了冷戰。

他因和平結束冷戰，並與當時的美國總統里根共同削減核武器，獲得1990年諾貝爾和平獎。

戈爾巴喬夫在西方被譽為“和平者”，但在俄羅斯，許多人認為他應對莫斯科的地緣政治地位下降，及蘇聯解體後多年的政治和經濟危機負責。

該報道說，俄羅斯政府對他不滿的一個標誌，是沒有宣布全國性哀悼日。最重要的是普京的缺席，克里姆林宮以“日程安排"繁忙為普京開脫。