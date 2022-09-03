所羅門群島總理擬修憲以推遲明年大選遭反對派批評

所羅門群島/政治/太平洋

據澳大利亞廣播公司9月2日報導，南太平洋島國、所羅門群島的反對派指控該國總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）正試圖用“推土機”的方式將其有爭議的，旨在推遲明年大選的法案通過國民議會。

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報導指，索加瓦雷希望修改所羅門群島憲法，將本屆國民議會任期延長至2023年11月其主辦太平洋運動會之後。索加瓦雷認為，所羅門群島無法在同一年內舉辦兩項重大活動。但此舉激怒了反對派，他們說這一提案嚴重違反民主程序，有可能在該國激起新的社會不穩定。

所羅門群島國民議會大選每四年舉行一次，本屆議會將於2023年5月解散。據所羅門群島的官員們介紹，總理方面提出的修憲法案預計將本屆國民議會解散的時間暫推遲到2023年12月31日。隨後，新的大選將需要在四個月內舉行。總理辦公室在7月提出，所羅門群島沒有在一年內舉辦太平洋運動會和舉行大選的資源。

據了解，索加瓦雷已宣布憲法修正案將於下周在所羅門群島國民議會進行辯論，該國議會為一院制，是其最高權力機關。分析認為，這實際上是讓總理迴避了議會委員會的聽證會，而反對派議員和民間社會團體可以在相關聽證會上對該法案提出意見。

所羅門群島反對黨領袖、民主黨人威爾(Matthew Wale)在採訪中表示，此舉是在“濫用程序”。威爾說：“很明顯，總理對議會慣例或善治不感興趣，但他想走捷徑。”

威爾表示：“這為未來樹立了一個不好的先例。任何總理或政府都不應該認為有必要走捷徑或破壞議會程序，特別是在一個如此嚴重的問題上。”所羅門群島著名的反對派議員凱尼洛拉（Peter Kenilorea Jr）也批評了這一提案，稱其為“對我國參與式民主的巨大打擊”，是“民主的悲哀”。

索加瓦雷總理辦公室則在一份聲明中否定了威爾的批評，並稱該法案已被 通告了四周，在此期間，議會的法案和立法委員會可以審查它。聲明表示：“是法案和立法委員會沒有執行其任務，現在試圖指責政府，因為政府已經暴露了法案和立法委員會的失敗。”

總理辦公室稱：“當像法案和立法委員會這樣的議會常設委員會無法運作時，這的確是我們民主的悲哀。”非政府組織、“所羅門群島透明”的負責人利洛庫拉（Ruth Liloqula）評價說，索加瓦雷向所羅門群島人民投下了一顆“重磅炸彈”。利洛庫拉補充說：“這是他們不願意看到的事情。”

利洛庫拉指出，雖然此舉並不違法，但舉辦太平洋運動會並不是提出修改憲法的有效理由。“我們對他的舉動以及他給出的所有理由都非常懷疑，”她說。

利洛庫拉強調：“他們在憲法中使用的條款並不是針對一個運動會的事件。它是為生死攸關的事情和我們無法控制的不可預見的危機而設的。”利洛庫拉呼籲所羅門群島的發展夥伴介入，並幫助為該國舉辦明年的大選提供資金，使其能夠與太平洋運動會相繼舉行。

報導指，澳大利亞政府一直在密切關注有關該法案的辯論，但一直對介入這場爭論持謹慎態度，部分原因是澳方不想激怒索加瓦雷或被指控干涉所羅門群島的內政。

澳大利亞外交部的一位發言人說，澳方一直認為民主很重要，民主公約也很重要。不過，該發言人強調，這是所羅門群島國民議會的議員們和所羅門群島人民的事情。