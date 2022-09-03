美國宇航局再嘗試向月球發射巨型火箭--啟動旗艦計畫

美國/月球/火箭

美國宇航局的阿爾忒彌斯登月火箭在卡納維拉爾角的肯尼迪航天中心2022年8月29日。

在本周早些時候嘗試失敗後，美國國家航空航天局定於9月3日周六下午再嘗試向月球發射巨型火箭，以啟動新的旗艦計畫，阿爾忒彌斯（Artémis）計畫，此刻距離阿波羅最後一次飛行已過去50年。

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升空時間定於當地時間14:17（格林尼治標準時間18:17），如果需要，在未來兩小時內仍有可能。

法新社說，數以萬計的觀眾希望他們的等待能換來令人印象深刻的景象：世界最強大的橙白色“SLS”火箭，將從佛羅里達州肯尼迪航天中心的39B發射台首次升空。

在發射窗口開始時，天氣條件有60%的有利條件，逐漸改善到80%。

航天中心地面設備負責人傑里米-帕森斯（Jeremy Parsons）周五說："我們的團隊已經準備好了，每一次嘗試都會變得更好。如果天氣和設備條件合適"，當然我們就發射。

如果星期六有任何問題，升空可能會改在星期一或星期二進行。如果都不行，然後就要等，最早的可能日期是9月19日，這取決於地球和月亮的位置。

這項名為 "阿爾忒彌斯1號"的無人駕駛任務的目的，是驗證火箭頂部的"獵戶座"太空艙在未來搭載宇航員時是否安全。

有了這個新的航天器，美國航天局打算重申其對人類遠距離探索的承諾，因為月球比國際空間站遠1000倍。

最重要的是，美國宇航局這次打算在月球上建立一個持久的人類存在，以使其成為前往火星的跳板。

太空六星期

在美國的長周末假期，預計將有多達40萬人觀看這枚巨型火箭的起飛，特別是從周圍的海灘觀看。大批的宇航員，包括法國人托馬斯-佩斯凱在內，也加入觀看這次火箭升空的旅行。

在當地時間6點前不久，發射主管查理-布萊克韋爾-湯普森下令開始向火箭的油箱中注入低溫燃料 -- 總共約300萬升的超冷液態氫和氧。

上周一，就是在這個階段觀察到了泄漏，之後發動機的冷卻問題導致發射被取消。此後，美國航天局一直在努力解決這些問題。

如果發射成功，升空後兩分鐘，助推器將落回大西洋。八分鐘後，主要層段將脫離。然後，在大約一個半小時後，上面一級的最後助推力將使太空艙踏上前往月球的道路，它將需要幾天時間才能到達。

這段旅程預計總共需要約六周時間。獵戶座"將在月球背後64,000公里處探查，這個距離比迄今為止任何其他可居住的航天器都要遠。

阿爾忒彌斯1號的主要目的是測試太空艙的隔熱罩，這是有史以來最大的隔熱罩。在返回地球大氣層時，它將不得不承受每小時40000公里的速度，相當於太陽表面一半的溫度。

總的來說，該航天器必須行駛約210萬公里，直到降落在太平洋。

2025年登月

任務的完全成功對美國宇航局來說將是一種解脫，該局原本計畫在2017年為SLS進行首次發射，根據公開審計，到2025年底，該局將在新的月球計畫中投入超過900億美元。

阿耳特彌斯這個名字是以一個女性形象命名的，她是希臘神阿波羅的孿生姐妹--這與阿波羅計畫相呼應，該計畫在1969年至1972年間只將白人男子送上月球。

這一次，美國國家航空航天局希望讓第一位有色人種和第一名女性在月球上行走。

下一次任務，即阿耳特彌斯2號，將在2024年將宇航員帶到月球，但不踏足月球。登月這一榮譽將保留給阿耳特彌斯3號的船員，最早在2025年抵達。此後，美國宇航局希望執行每年發射一次左右的任務。

然後它將在月球軌道上建立一個名為Gateway的空間站，並在月球表面建立一個基地。

在那裡，美國宇航局希望測試將第一批人類送上火星所需的技術：新的防護服，一種可以四處走動的交通工具，可能使用月球水，等等。

據美國宇航局的老闆比爾-納爾遜說，在20世紀30年代末，可嘗試乘坐獵戶座返回紅色星球（火星），這個往返將用數年時間。