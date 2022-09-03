美國批准11億美元對台軍售 中國要求撤回並警告“反制”

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美國國務院周五宣布批准價值11億美元的新一輪對台軍售計畫，激怒了北京。北京認為台灣是其領土的一部分，要求美方立即撤銷這筆軍售，並威脅採取"反制措施"。

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美國國務院在一份聲明中說，美國政府批准向台北出售60枚能夠擊沉軍艦的“魚叉”二型反艦導彈（3.55億美元），100枚能夠攔截導彈或無人機的短程“響尾蛇”導彈（8560萬美元）及一份價值6.65億美元的台灣雷達系統維護合同。

據法新社報道，美國國務院發言人說，這些交易"支持（台灣）武裝部隊的現代化努力，符合美國的經濟和國家安全利益"。

據CNN報道，美國國務院表示，此次出售符合美國長期以來向台灣提供防禦性武器的政策，並稱“迅速提供”此類武器“對台灣的安全至關重要”。

然而“中國指責美國干涉了它認為是其內政的事情”。CNN說，中國共產黨聲稱台灣這個自治的民主國家”是其領土的一部分——儘管從未對其進行過治理——並且長期以來一直發誓要在必要時通過武力將台灣與中國大陸“統一”。

中國駐美使館發言人劉鵬宇在推特上表示，“美國通過向台灣出售武器，干涉中國內政，損害中國的主權和安全利益”， “這是向‘台獨’分裂勢力發出錯誤信號，嚴重危害中美關係和台海的和平與穩定”。

這位發言人呼籲美國“履行對一個中國原則的承諾”，並在一系列推文結束時稱台灣是“中國領土不可分割的一部分”，並警告中國將“堅決採取合法和必要的反制措施”。

美國國務院批準的這個11億美元的對台軍售法案還須由美國國會審議，但民主黨和共和黨的議員們表示，這個法案將不會受到反對。