中期選戰：特朗普和拜登互指“國家敵人”和“民主威脅”

美國中期選舉

美國11月中期選舉的競選活動愈演愈烈：拜登和特朗普都下場拉票，兩天來，他們互指對方是“民主的威脅”和“國家的敵人”。

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法新社9月4日發自威爾克斯-巴里的報道，美國前總統唐納德-特朗普9月3日周六在賓夕法尼亞州的中期選舉競選集會上，回應前一天將他描繪成“民主的威脅”的喬-拜登，稱，喬-拜登才是"國家的敵人"，並列數這位現總統的各種不稱職。

該報道說，在他的支持者面前，這位共和黨億萬富翁譴責了聯邦調查局8月8日對他在佛羅里達州的住宅海湖莊園進行的引人注目的搜查。特朗普將那次搜查稱為“美國史上任何一屆政府當中，最令人震驚的濫用職權行為之一”，“是對法律的嘲弄"。

昨天特朗普在人群面前回應喬-拜登將其定為“民主的威脅”的攻擊說："他才是國家的敵人"。拜登兩天前指責特朗普和共和黨的MAGA派（讓美國再次偉大）都是"威脅我們美國基礎的極端主義"。

法新社說，特朗普在昨天的集會上還抨擊拜登的那次演講說："他的演講只有仇恨和憤怒"。並說，那是"美國總統有史以來的最惡毒、仇恨和分裂的演講。

這個報道還說，賓夕法尼亞州是美國大選的搖擺州，周四，喬-拜登在該州最大城市費城發表演講，呼籲拯救"美國的靈魂"，形容美國的政治制度正在遭受攻擊，譴責那些"不尊重憲法"、"不相信法治"、"不承認人民的意願"的人。

2022年美國中期選舉（2022 United States elections）將於11月8日星期二舉行，改選眾議院435個席位和參議院100席中的34席。