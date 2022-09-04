慕尼黑奧運會人質血案50周年 德以達成賠償協議

德國/以色列

在慕尼黑前奧運村人質劫持事件現場為1972年奧運期間被巴勒斯坦武裝分子殺害的11名以色列運動員設置的紀念碑

慕尼黑奧運會以色列人質血案50周年紀念活動前夕，德以達成賠款協議，以色列總統表示感謝，德國總統表示花了50年才達成這一和解讓他“羞愧”。

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德國總統施泰因邁爾和以色列總統赫爾佐格將於9月5日出席在慕尼黑舉行的1972慕尼黑奧運會人質血案50周年紀念活動。

以色列總統赫爾佐格行前發聲明說，應德國總統施泰因邁爾的邀請，他今天上午離開，對德國進行國事訪問。

他補充說："我訪問的主要部分將是參加紀念1972年慕尼黑奧運會上11名以色列運動員遭可怕屠殺50周年的儀式。

法新社說，受害者家屬在8月中旬曾宣布抵制這些儀式，因為他們認為經濟賠償太低，存在爭議。

但周三，以色列與德國宣布達成了和解協議，後者承諾支付2千800萬歐元賠償金，這一措施立即受到以色列總統的歡迎，他表示"感謝"。

1972年9月5日，巴勒斯坦"黑九月"組織的8名成員闖入慕尼黑奧運村以色列代表團的公寓，殺死了兩名以色列運動員，並將代表團的其他九名成員扣為人質，希望用他們交換232名巴勒斯坦囚犯。

當時“西德安全部門的干預以所有人質的死亡而告終”，西德當局對這一血腥結果負有部分責任。五名巴勒斯坦襲擊者被擊斃，另有三人被捕。

德國總統施泰因邁爾周日說，他打算承認德國當局在這場悲劇中的"某些誤判、某些不當行為、某些錯誤"。他補充說，其中之一是在劫持人質後的50年裡的"壓制和遺忘"。

施泰因邁爾表示，德國花了50年時間才與以色列受害者的親屬就賠償問題達成協議，這是"可恥的"。

經過數十年的秘密談判，德國政府於周三（8月31日）在受害者家屬威脅要抵制50周年紀念儀式的最後時刻，宣布了一項賠償協議。

德國總理朔爾茨政府同意釋放2800萬歐元的一攬子賠償計畫，部分資金由巴伐利亞和慕尼黑市支付。

此外，有關的文件也將被解密，以使德國和以色列的歷史學家能夠研究這個問題。

在對德國為期三天的訪問期間，以色列總統赫爾佐格還將與德國總理朔爾茨會面，並在德國議會下院發表演講，參觀卑爾根貝爾森納粹集中營遺址。他的父親、以色列前總統海姆-赫爾佐格曾是該集中營的解放者之一，當時他是一名英國士兵。