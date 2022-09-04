烏克蘭最大核電站與外界電網連接再中斷

烏克蘭核電站

國際原子能機構（IAEA）周六宣布，被俄羅斯軍隊佔領的烏克蘭紮波羅熱核電站"再次失去了與電網的連接"，國際原子能機構有專家在現場。

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當天早些時候，土耳其總統埃爾多安向俄羅斯總統普京提出由土耳其進行調解在烏克蘭南部歐洲最大核電站的危機。

據國際原子能機構稱，8月25日已發生的核電廠與外界電網中斷事件，再次發生，這是在"該地區新的轟炸之後"發生的。

不過，國際原子能機構說，"由於有一條緊急線路"為其供電，這個核電廠仍在繼續運行，使核燃料得以冷卻。

如果核電廠完全失去電力供應--如果來自外部的電力供應被切斷，並且應急發電機不工作--那麼就可能導致設施過熱，發生危險。

幾周以來，紮波羅熱核電廠所在地經常遭到轟炸，有發生重大核災難的風險。俄羅斯和烏克蘭相互指責是對方乾的。

轟炸和戰鬥繼續

周六，烏克蘭其他地方的轟炸和戰鬥也在繼續。

據烏克蘭軍隊的聲明說，在莫斯科覬覦的東部前線頓巴斯，“俄軍正在巴赫穆特和阿夫迪耶夫卡方向進攻"。該聲明還報告了烏克蘭空軍在頓涅茨克和皮夫登尼附近的"五次打擊"。

據烏克蘭當局稱，在中部的第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的澤列諾多爾斯克，俄羅斯的打擊造成一名9歲男孩死亡，10人受重傷；烏克蘭當局還報告說，“在靠近俄邊境的北部諾夫哥羅德錫韋爾斯克地區發生了激烈的炮擊”，“有50多起爆炸”，但沒有人員傷亡。