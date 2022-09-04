烏克蘭總理訪德國尋求更多軍事援助

烏克蘭/德國

烏克蘭總理丹尼斯-什米加爾（Denys Chmygal）周日在柏林呼籲德國加強對烏克蘭的軍事支持，同時感謝德國已經做出的努力，這使兩國結束最近的緊張關係，翻開新的一頁。

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今年2月24日戰爭爆發後，德國對莫斯科的長期容忍態度，及最初對基輔缺乏軍事支持的做法，深深激怒了澤連斯基政府。

但隨後，情況有所改善。 烏克蘭總理什米加爾周日對柏林的訪問，是自俄羅斯入侵開始以來，烏克蘭這個級別官員的首次訪問，象徵雙方關係的緩和。

根據烏克蘭總理辦公室的一份聲明，總理“感謝德國的軍事、財政、人道主義和政治支持"，同時強調需要向基輔提供更多重型軍事裝備”。

該聲明中援引什米加爾（Chmygal）的話說："由德國提供的MARS II火箭發射器和Panzerhaubitze 2000（榴彈炮）在戰場上運行良好，我們希望德國增加重型武器的供應。

在不到一周前，總理朔爾茨在布拉格宣布，他希望德國承擔 "特殊責任"，幫助烏克蘭加強其火炮和防空系統。他承諾，柏林將對基輔提供支持，"隻要它需要"。

烏克蘭總理對朔爾茨的上述宣布表示贊同，他說"我們希望德國將成為發展（烏克蘭）防空進程的領導者之一"。

在華盛頓的倡議下，德國將於周四主辦烏克蘭盟國的防長會議。約40個國家在德國西部的美國拉姆施泰因空軍基地舉行會議，旨在協調支持烏克蘭對抗俄羅斯的軍事能力。

在俄羅斯，前總統梅德韋傑夫周日指責德國對俄羅斯發動了一場"混合戰爭"，並以德國在烏克蘭衝突中的"不友好"行為為其停止向柏林輸送天然氣進行辯護。

梅德韋傑夫在電報群（Telegram）上發布信息說："首先，德國是一個不友好的國家，其次，它對整個俄羅斯經濟實施制裁（......），它正在向烏克蘭提供致命的武器。

根據總理辦公室的一份聲明，總理 "感謝德國的軍事、財政、人道主義和政治支持"，同時強調需要向基輔提供更多重型軍事裝備。