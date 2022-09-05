以色列表示美國記者阿克萊很有可能遭到一名以色列士兵開槍射殺

以色列

以色列軍方9月5日表示，巴勒斯坦裔美國記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）「很有可能」因為被誤認為是好戰分子，而遭到一名以色列士兵開槍射殺。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，以色列軍方對阿克萊5月11日死亡的最終調查報告稱：「阿克萊女士很有可能在以色列國防軍（IDF）朝着被認定為武裝巴勒斯坦槍手的嫌疑人開槍時，遭意外擊中。」

以色列軍方數月來堅稱，無法確定這位知名的半島電視台（Al Jazeera）記者在約旦河西岸遇害時，其致命槍擊的來源。以軍先前宣稱可能是武裝分子開火，如今才承認很可能是以軍所為。

一名以色列高級軍官說：「我們的結論是，無法明確認定她是被哪次槍擊所殺，但她被一名未認出她是記者的以色列國防軍士兵誤擊的可能性較高。」

阿克萊在5月11日當天以軍的行動中頭部中彈時，身穿有「記者」（Press）字樣的防彈背心和戴着頭盔。

以色列軍方的調查報告出爐後，阿克萊的家人發布新聞稿稱，以色列「拒絕為這名記者遭到謀殺負責」，「我們仍深受傷害、沮喪和失望」，呼籲美國進行「可信的」調查。

根據聯合國人權高專辦的調查結果，今年5 月 11 日凌晨 6 時後不久，包括阿布·阿克萊在內的 7 名記者抵達位於被佔領的約旦河西岸北部傑寧難民營的西部入口，以報道以色列安全部隊正在進行的逮捕行動和隨之而來的衝突。

記者們表示，他們選擇了一條小街，以避開營地內巴勒斯坦武裝人員的位置。他們緩慢地前進，以便讓部署在街上的以色列軍隊看到他們的存在。人權高專的調查結果表明，當時沒有任何警告，那裡也沒有發生槍擊。

大約 06 時 30 分，當四名記者頭戴防彈頭盔、身穿帶有“記者”標誌的防彈衣轉向通往營地的街道時，幾顆看似瞄得很準的單發子彈從以色列安全部隊的方向射向他們。