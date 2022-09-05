所羅門群島將解禁外國軍艦停靠令

所羅門群島

在拒絕美英軍艦停靠引發高度關注後，所羅門群島領導人周一（9月5號）告訴議會，該國將很快允許外國軍艦停靠。

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法新社報道，所羅門總理馬納西-索加瓦雷周一說，對上周禁令的審查進展 "非常順利"。"他補充說："我們認為這種暫時的暫停不會持續太久。”

兩星期前，一艘美國海岸警衛隊的船隻要求停靠該群島的首府霍尼亞拉，但由於當局反應太慢，最後又駛回了海上。一艘英國巡邏艦也因為同樣的原因最終離開了所羅門群島水域。所羅門群島8月30號告知美國，在拿出新的協議之前，禁止美國軍艦前來該國水域岸邊。美國國務院發言人對這一事件表示“遺憾”。

索加瓦雷的辦公室當時證實，在更新禮賓程序的同時，對所有外國軍艦的禁令已經到位。當被問及美國船隻被拒靠岸時，索加瓦雷先生說，它沒有被拒絕停靠，但在被告知允許之前，選擇離開所羅門群島水域。 他補充說，這一 "臨時 "禁令是在要求軍事船隻停靠索羅門群島的請求 "突然增加 "之後實施的。

他指出，由於在許多情況下，申請是在最後一刻提出的，大家期望所有的申請都會被批准。然而，每一項都 "必須進行適當的評估，包括對所羅門群島的利益和風險"。

他周一告訴議會，程序的更新工作幾乎已經完成。

在中國和所羅門群島今年四月份簽署了一份範圍廣泛且不明確的安全協議之後，這兩個事件引發高度關注，更加凸顯中國與西方國家在太平洋上的較量升級。2019年，索加瓦雷在與台灣斷絕關係後與中國結盟，加強了他的國家與中國的關係，兩國今年4月與北京簽署了一項範圍廣泛且不明確的安全協議。 許多西方國家，特別是美國和澳大利亞，擔心該條約將允許中國在該國建立軍事基地。美國國務院發言人普萊斯4月18日表示:“安全協議的廣泛性質為中華人民共和國向所羅門群島部署軍事力量打開了大門。”

美國與太平洋島國峰會

面對中國對其在該地區存在的強烈主張，美國正在努力加強與太平洋島嶼的聯繫，對抗中國在該地區日益增長的影響力。美國總統拜登將於9月28日至29日在白宮會見太平洋島國領導人，這也是首次美國與太平洋島國峰會。

白宮發言人卡琳-讓-皮埃爾在一份聲明中說，這次會議將 "反映 "美國和太平洋島嶼之間為建立 "自由和開放的印度洋-太平洋地區 "而進行的合作，這也是華盛頓遏制北京日益增長的野心的主旨。拜登還將談論氣候變化--對這些因海平面上升而瀕臨危險的島嶼來說是一個生存威脅--、海事安全和應對Covid-19疫情。

據白宮發言人："這次峰會將展示美國與太平洋島嶼和太平洋地區的深厚和持久的夥伴關係，這種關係建立在共同的歷史、價值觀和人民之間的聯繫之上。“