【視頻】戈爾巴喬夫葬禮：冷漠低調難以掩飾的評價分歧

戈爾巴喬夫葬禮

前蘇聯最後一位領導人戈爾巴喬夫葬禮9月3日在莫斯科舉行。沒有國葬，沒有現任總統普京出席，甚至也沒有外國領導人。儀式之簡單凸顯儀式之簡單凸顯這位在西方備受尊敬的前領導人在俄羅斯面對的爭議。點擊法國24電視台視頻了解詳情。

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前蘇聯領導人戈爾巴喬夫9月1日辭世，享年91歲。他1985年上台後推行的政治與經濟改革曾撕開了蘇共近70年極權統治下的鐵幕。改革帶來的巨大衝擊導致當時還被看作是超級大國的蘇聯在1991年起解體，陷入空前的經濟困境，前加盟共和國相繼宣布獨立。但他的改革也推動了自二戰以來東西方陣營冷戰的結束，東歐國家陸續以和平方式啟動民主進程，帶來二戰後世界格局的重大重組。在不少俄羅斯人看來，他是導致蘇聯解體的“叛徒”，而西方尤其是歐洲，則銘記他的改革帶來的和平。

2022年俄羅斯現任總統普京啟動入侵前蘇聯結盟共和國烏克蘭的軍事行動已及由此而重新緊張的俄羅斯與西方關係，集中體現着戈爾巴喬夫所代表的這種矛盾。戈爾巴喬夫9月1日辭世，美歐國家紛紛致敬、悼念，但9月3日在莫斯科，這位曾催發最近三十年國際關係格局改變的領導人的葬禮則凸顯冷清。

普京政權因烏克蘭戰爭而在國際舞台陷入空前孤立，美歐各國領導人雖然對戈爾巴喬夫的功績肯定有加，但還是選擇了不去莫斯科參加他的葬禮。