聯合國報告公布在即 俄烏繼續互控對方攻擊核電廠

國際/烏克蘭戰爭/核電廠

國際原子能機構（IAEA）代表團成員在前往紮波羅熱核電站的酒店時站在聯合國車輛旁，2022年8月31日。

俄羅斯和烏克蘭當局9月6日相互指控對方炮擊烏克蘭南部札波羅熱核電廠，製造災難風險。目前雙方正等候聯合國國際原子能總署公布對這座核電廠的檢查報告。

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路透社報導，由烏克蘭技術人員操作的紮波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠在俄軍入侵烏克蘭不久後的3月初，就遭到俄軍的佔領。

俄、烏雙方數周以來相互指責對方炮擊這座核電廠及其周邊地區，已危及核電廠和歐洲的安全。但到現在，還沒有獨立的第三方能確定哪一方對核電廠造成何種損害。

預計國際原子能總署（IAEA）將在9月6日公布在核電廠進行實地調查的報告，而報告可望詳細列舉核電廠遭受損害的情況。

國際原子能總署署長格羅西（Rafael Grossi）上周帶領代表團到札波羅熱核電廠進行檢查工作，目前還有兩名總署人員留在核電廠監視情況。格羅西預期周二稍晚會向聯合國安全理事會簡報調查結果。

然而目前並不清楚，格羅西是否會怪罪俄、烏中的任何一方。

一名烏克蘭官員6日表示，俄軍昨夜對烏東哈爾科夫州（Kharkiv）發動火箭攻擊，造成包括一名老婦在內的3位平民喪生。救難人員還在哈爾科夫市中心遭命中住宅大樓的瓦礫中搜尋生還者。

俄軍6日早上再次發射火箭，對哈爾科夫市中心附近一棟5層樓公寓建築造成重創。

哈爾科夫州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）說，救難人員正清理瓦礫，“因為我們不能排除還有人困在下面的可能性”。

烏克蘭許多地方6日早上都施放空襲警報，當局通報，第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）發生爆炸，當地一座燃料庫中彈。