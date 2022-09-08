俄烏或決勝於炮戰：美國再軍援烏克蘭6.75億美元

烏克蘭/國際軍援

烏克蘭東部頓涅茨克地區，烏軍開炮之際，一名手拿西瓜的烏克蘭士兵2022年8月3日星期六

烏克蘭40個盟國與國際組織代表今天9月8日在德國舉行軍援烏克蘭協調會。美國防長宣布了新的援烏計畫。據美國參謀長稱，“炮戰在俄烏戰爭中起決定性作用”，烏俄正進行一場“彈藥消耗戰”。

廣告 繼續瀏覽後續

今天9月8日上午，在德國南部拉姆施泰因美軍基地召開第五次軍援烏克蘭的國際協調會議，美國防長奧斯汀在會議開始時宣布，美國再向烏克蘭提供6.75億美元的新援助，同時他還頌揚了盟軍在烏克蘭"戰場"取得的"成功"。

美國防長奧斯汀告訴新聞界，“美國的新援助包括多管火箭發射器系統、105毫米榴彈炮、火炮彈藥，以及悍馬車、裝甲救護車、反坦克系統、小型武器等等”。

法新社說，包括德國在內的其他與會國家，預計在今天晚些時候宣布他們各自對烏克蘭的新援助計畫。

美國防長奧斯汀說，“今天我們看到我們的共同努力在戰場上取得了明顯的成功”。他補充說，“我們每天都看到世界各地的盟友與合作夥伴的決心”，“他們正在幫助烏克蘭抵制俄羅斯非法的、帝國式的和不可辯解的征服戰爭”。

美國參謀長馬克-米利將軍表示，由美國主持的這次烏克蘭國防聯絡小組第五次會議，旨在展示烏克蘭盟友的"統一和團結"。

彈藥消耗戰

馬克-米利將軍還向記者解釋說，"在烏克蘭這場戰爭中，彈藥的消耗是非常重要的”。他還說，炮兵在衝突中起着決定性作用。烏克蘭和俄羅斯軍隊正在進行一場彈藥消耗戰，他們的庫存至關重要。

烏克蘭已用盡了其所有的俄制武器，現在烏克蘭的國防完全依賴於西方的軍事援助。

而俄軍的炮彈的存量也在下降，據華盛頓方面稱，俄羅斯已轉向朝鮮購買大量的火箭彈和炮彈。

基輔昨天宣布烏克蘭軍隊在東部前線取得進展，在哈爾科夫州收回了幾個城鎮，並加快了在南部俄控區的反攻。