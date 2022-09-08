聯合國報告：多重危機疊加導致人類發展倒退五年

人類發展指數

聯合國開發計畫署8日公布最新報告，認為多重危機疊加已經導致全球人類發展指數三十年來首次連續兩年出現倒退，2021年的人類發展指數跌落到2016年時的水平，最近五年的取得的成果喪失殆盡。

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聯合國人類發展指數評估以各國人均壽命、教育水平以及生活水平三個指數為參照基礎。開發計畫署負責人Achim Steiner接受法新社採訪時指出，人類發展指數倒退，意味着人類平均壽命縮短，教育水平降低，收入減少。參照這三項指標，就可以明白為什麼人們會感到絕望，會對未來感到不安。他表示，人類以往也經歷過災難，經歷過戰爭，但當前各種危機疊加，結果就是人類發展嚴重倒退。

他認為，造成這種形勢的主要原因首先是新冠疫情，另外就是越來越頻繁的氣候災難。這項根據截至2021年底數據得出的最新人類發展評估尚沒來得及納入今年2月底爆發的烏克蘭戰爭造成的影響。

一些國家雖然得以走出新冠疫情重創，但一些拉美、非洲、南亞等地的國家則還沒來得及恢復，就已經面對烏克蘭戰爭帶來的衝擊。Achim Steiner相信，2022年的情況無疑會更糟。

這份最新報告顯示，90%以上的國家都出現發展指數倒退。位於排行榜榜首的仍然是瑞士、挪威和冰島。香港位居第四。

報告作者Pedro Conceiçao在一次記者會上特別指出，儘管全球經濟在2021年出現大幅反彈，但人均壽命還在繼續縮短。美國人均壽命縮短了兩年，其它國家的情況更嚴重。

計畫署負責人Achim Steiner指出，人們已經喪失了信任，無論是在地方鄰里之間，還是國與國之間，鄰居都有可能變成主要敵人。他擔心這些失望情緒會導致一些人走向極端和暴力。

他表示，人類已經不能繼續按照上個世紀的以經濟增長為核心的遊戲規則運作。