英國女王去世：查爾斯繼位，將正式被稱為查理三世國王

英國/女王過世

英國女王伊麗莎白二世9月8日下午去世後，73歲的查爾斯已經自動成為新國王，將正式被稱為查理三世國王，已得到官方確認。40歲的威廉王子成為王位繼承人。

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9月8日英國時間傍晚，英國白金漢宮通報，英國女王伊麗莎白二世當天下午在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡（Balmoral Castle）安詳去世，查爾斯王子繼位為新國王。英國新君主查爾斯9日將返回倫敦。

周四白天，醫生說96歲的英國女王健康堪憂，並表示她應該接受持續性的醫療監督；王室成員則紛紛匆忙趕赴蘇格蘭，前往陪伴。

伊麗莎白女王是英國在位時間最長的君主，也是世界上最年長的君主，自去年底以來她一直飽受病痛，白金漢宮稱她持續經歷“間歇性的行動障礙”（episodic mobility problems）。去年10月，伊麗莎白女王在醫院住了一晚，從那時起她就被迫減少了公眾活動。

女王過世前兩天即9月6日星期二，她在巴爾莫勒爾城堡任命利茲‧特拉斯（Liz Truss）為英國的新首相。

星期三，在醫生建議她休息後，她取消了與高級部長的在線會議。

自1952年以來，伊麗莎白一直擔任英國和其它十多個國家的女王，包括加拿大、澳大利亞和新西蘭。今年6月，為慶祝她在位70周年，她舉行了四天的全國性活動。

73歲的查爾斯已經自動成為新國王，將正式被稱為查理三世國王，已得到官方確認。40歲的威廉王子成為王位繼承人。

女王去世後，查爾斯第一時間發表了聲明，他寫道：“我們深切哀悼一位珍愛的君主和一位深受愛戴的母親的逝世。”“我知道整個國家、王國和英聯邦以及世界各地無數人都將深深感受到她的損失。”

女王和她丈夫菲利普親王育有四個子女查爾斯、安妮、安德魯和愛德華，以及八個孫子孫女，以及十二個曾孫。