英國女王接受醫療監護 家人彙聚身邊

英國女王

白金漢宮9月8日周四表示，女王伊麗莎白二世正在蘇格蘭夏季住所接受醫療監護，同時英國王室成員都彙集到她的身邊。美聯社說，伊麗莎白女王從一場冠狀病毒（COVID-19）感染中恢復過來後，開始拄拐杖。

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英國王室宣布有關女王健康消息的前一天，女王取消了疏密院的視頻會議。周二下午，女王正式授權利茲-特拉斯成為英國的首相後，醫生建議她在一整天的活動後休息一下。

據美聯社引述一位不願透露姓名的宮廷發言人說，“經過今天上午的進一步評估，女王的醫生擔心女王陛下的健康，並建議她繼續接受醫療監護”。這位發言人還說，“女王在巴爾莫勒爾仍然很舒服”。

英國王室拒絕提供有關女王病情的更多細節，但有令人擔憂的跡象表明，情況可能嚴重。因為一位內閣部長在下議院的一場辯論中打斷了新首相特拉斯的講話，告知她伊麗莎白女王的情況。

然後，英國新首相特拉斯在推特上說：“整個國家都會對這個在午餐時間從白金漢宮傳來的消息深感擔憂”。

在女王所在的蘇格蘭避暑別墅巴爾莫勒爾城堡，英國王位繼承人查爾斯王子與他的妻子卡米拉和妹妹安妮公主都與女王在一起。

據法新社報道，伊麗莎白二世的第二順位繼承人威廉王子今天周四和女王的兒子安德魯和愛德華一起驅車進入王室莊園。威廉的弟弟哈里王子夫婦也在途中。

據美聯社說，近幾個月來，伊麗莎白女王越來越多地將職責交給查爾斯和其他王室成員，因為她從一場冠狀病毒（COVID-19）感染中恢復過來後，開始拄着拐杖，難以四處走動。