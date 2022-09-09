土耳其威脅 美國不賣F-16 那就去買俄制軍機

土耳其/F-16戰鬥機

2 MIG-29戰機 (上與下) 和2 F-16 (中間) e 27 août 2011年8月27日 資料照片

土耳其總統雷傑普埃爾多安9日表示，如果美國不能向土耳其提供F-16戰鬥機，土耳其可能轉向包括俄羅斯在內的其他國家購買戰鬥機。土耳其先前不顧美國反對購買了被視為對F-35構成威脅的俄羅斯S-400反導彈系統後，美國凍結了對土耳其軍機軍售案。

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如果華盛頓拒絕向土耳其提供F-16戰鬥機，土耳其可能向俄羅斯尋求幫助。土耳其總統埃爾多安周五表示，"我希望美國不要把我們推到其他方面。我的意思是，美國不是世界上唯一出售戰鬥機的國家。英國、法國、俄羅斯都在賣。" 艾爾多安說：在任何地方都能買到軍機。

據艾爾多安稱，"已經有一些潛在的供應國在向我們發出信號接洽。"

土耳其是北約成員國，希望從美國購買40架F-16戰鬥機，以及維護和更新其已經擁有的F-16戰鬥機所需的零部件。雖然兩國之間的會談仍在繼續，但安卡拉對美國國會為完成銷售所設定的條件提出了抗議。

美國要求安卡拉不要對希臘進行任何威脅，包括侵犯其領空。

土耳其已經為美國F-35隱形戰鬥機的訂單支付了14億美元，但這些戰鬥機從未交付。

據法新社說，在安卡拉購買了被視為對F-35構成威脅的俄羅斯S-400反導彈系統後，整個合同於2019年被美國凍結。然後，華盛頓將土耳其排除在這個先進的軍機計畫之外。

然而，自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，土耳其和美國的關係有所改善。據美國總統拜登說，他在6月與埃爾多安在馬德里舉行的北約峰會期間的會晤中支持向土耳其交付F-16戰鬥機。

美國民主黨人總統拜登說，對F-16戰機持積極態度，但暗示共和黨人可能會反對。據埃爾多安說，"我的外交部長在保加利亞會見了一位共和黨人的代表（......），他說他們可以支持我們。"

法新社說，土耳其總統將於9月15日至16日在烏茲別克斯坦撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會期間會見俄羅斯總統弗拉基米爾-普京。